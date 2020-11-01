В Імолі 1-го листопада відбулося гран-прі Емілії-Романьї 2020 року. Прогнозовану перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон з Mercedes.

Услід за Хемілтоном фінішував його партнер по команді – фін Валттері Боттас. Третім несподівано став Даніель Ріккардо з Renault. Після гонки в Імолі Mercedes достроково виграв Кубок кунструкторів – всьоме поспіль, пише 24 канал.

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HAMILTON WINS!!



He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix



Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Хід гонки

Через вузький автодром в Імолі та відсутність швидкісних віражів експерти прогнозували мало боротьби. Відтак, чимале значення мав старт.

Валттері Боттас, який взяв поул у суботу, вдало стартував та зберіг перше місце. Натомість Макс Ферстаппен несподівано обійшов Льюїс Хемілтона. Та сісти на хвіст Боттасу нідерландець не зміг.

Невдалим старт вийшов для Ленса Стролла, який пошкодив антикрило й заїхав у бокси за новим. На першому ж колі Шарль Леклер пройшов Алекса Албона. Аж шість позицій відіграв Антоніо Джовінацці, який стартував 20-м.

LAP 2/63



Early trouble for Magnussen (spin) and Stroll, who pits to repair damage to his front wing



Bottas gets a great start and is P1



Verstappen up to P2, ahead of Hamilton (P3)#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/4cUYvharGn — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Швидко гонка завершилася для П'єра Гаслі. Француз, який вперше в житті стартував 4-м, зійшов через технічні проблеми.

LAP 9/63



"Pierre, we have to box, we have to box - we have a terminal situation on the car"



After such a promising weekend, horrible luck for Gasly and his race is over on Lap 9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/canq6zTfiD — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Стратегії гонщиків розділилися: дехто пішов на швидкий піт-стоп, як Боттас, Ферстаппен, Леклер та інші, а інші, зокрема, Льюїс Хемілтон, вирішили відкласти заїзд у бокси.

На 29-у колі відбувся ще один схід: Естебан Окон не зміг продовжити гонку через технічні проблеми. У результаті цього сходу було оголошено про віртуальний автомобіль безпеки на трасі. Це дозволило Хемілтону зберегти лідерство – тотальне нещастя для Боттаса!

LAP 30/63



Race over for Esteban Ocon - he's out of he car and heading back to the garage #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/M4DadQR9y8 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

На 37-у колі Ферстаппен наздогнав Боттаса, в якого були проблеми з болідом. Однак, Боттасу вдавалося тримати нідерландця на відстані. Та на 43 колі Боттас помилився й Ферстаппен пройшов його.

LAP 43/63



Max finally gets his man - after a patient pursuit he takes P2 from Bottas with 20 laps remaining #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/fjIVwlsJSd — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Двома колами раніше Себастьян Феттель заїхав на свій перший піт-стоп. Німець претендував, щоб повернутися у десятці. Але механіки Ferrari, як завжди, "допомогли" німцю. Заміна гуми Феттеля тривала понад 13 секунд і він повернувся 14-м.

На 49-у колі відбувся ще один схід. Кевін Магнуссен не зміг продовжити гонку через біль в голові після натискання на передачу.

На 51-у колі несподівано зійшов Ферстаппен. У Макса лопнуло колесо й він потрапив у гравій. Через аварію Ферстаппена на трасі з'явився автомобіль безпеки й пілоти заїхали в бокси по нову гуму.

LAP 51/63 - SAFETY CAR



Max Verstappen is OUT of the race from P2 - tyre trouble brings his race to a dramatic end! #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/an7USVqyyi — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Поки на трасі був автомобіль безпеки, свій болід встиг розбити Джордж Рассел. Британець на рівному місці не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

LAP 53/63



More drama at Imola - and this time it's George Russell



Running behind the Safety Car, he hits the barriers



"I don't know what to say" he tells the team over the radio #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/PMCv0wQrXE — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Не обійшлося без інцидентів на піт-лейні. Строллі невчасно загальмував та збив механіка.

Після рестарту гонки на 58 колі Хемілтон зберіг лідерство. Слідом їхали Боттас, Даніель Ріккардо, Шарль Леклер, Алекс Албон та Серхіо Перес.

Відразу дві позиції втратив Албон, якого пройшов Данил Квят і Перес. Росіянин Квят ще й випередив Леклера та вийшов на 4-е місце. Під час рестарту розвернуло Албона, якого пройшов Перес. Алекс заїхав у бокси, внаслідок чого фінішував останнім.

LAP 59/63



Disaster for Alex Albon after the restart - he collides with Carlos Sainz and drops back to P15 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/sAiFjVy8z1 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Результати гонки