Хемілтон здобув драматичну перемогу в Імолі, схід Ферстаппена й наїзд Стролла на механіка
В Імолі 1-го листопада відбулося гран-прі Емілії-Романьї 2020 року. Прогнозовану перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон з Mercedes.
Услід за Хемілтоном фінішував його партнер по команді – фін Валттері Боттас. Третім несподівано став Даніель Ріккардо з Renault. Після гонки в Імолі Mercedes достроково виграв Кубок кунструкторів – всьоме поспіль, пише 24 канал.
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Хід гонки
Через вузький автодром в Імолі та відсутність швидкісних віражів експерти прогнозували мало боротьби. Відтак, чимале значення мав старт.
Валттері Боттас, який взяв поул у суботу, вдало стартував та зберіг перше місце. Натомість Макс Ферстаппен несподівано обійшов Льюїс Хемілтона. Та сісти на хвіст Боттасу нідерландець не зміг.
Невдалим старт вийшов для Ленса Стролла, який пошкодив антикрило й заїхав у бокси за новим. На першому ж колі Шарль Леклер пройшов Алекса Албона. Аж шість позицій відіграв Антоніо Джовінацці, який стартував 20-м.
Швидко гонка завершилася для П'єра Гаслі. Француз, який вперше в житті стартував 4-м, зійшов через технічні проблеми.
Стратегії гонщиків розділилися: дехто пішов на швидкий піт-стоп, як Боттас, Ферстаппен, Леклер та інші, а інші, зокрема, Льюїс Хемілтон, вирішили відкласти заїзд у бокси.
На 29-у колі відбувся ще один схід: Естебан Окон не зміг продовжити гонку через технічні проблеми. У результаті цього сходу було оголошено про віртуальний автомобіль безпеки на трасі. Це дозволило Хемілтону зберегти лідерство – тотальне нещастя для Боттаса!
На 37-у колі Ферстаппен наздогнав Боттаса, в якого були проблеми з болідом. Однак, Боттасу вдавалося тримати нідерландця на відстані. Та на 43 колі Боттас помилився й Ферстаппен пройшов його.
Двома колами раніше Себастьян Феттель заїхав на свій перший піт-стоп. Німець претендував, щоб повернутися у десятці. Але механіки Ferrari, як завжди, "допомогли" німцю. Заміна гуми Феттеля тривала понад 13 секунд і він повернувся 14-м.
На 49-у колі відбувся ще один схід. Кевін Магнуссен не зміг продовжити гонку через біль в голові після натискання на передачу.
На 51-у колі несподівано зійшов Ферстаппен. У Макса лопнуло колесо й він потрапив у гравій. Через аварію Ферстаппена на трасі з'явився автомобіль безпеки й пілоти заїхали в бокси по нову гуму.
Поки на трасі був автомобіль безпеки, свій болід встиг розбити Джордж Рассел. Британець на рівному місці не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
Не обійшлося без інцидентів на піт-лейні. Строллі невчасно загальмував та збив механіка.
Після рестарту гонки на 58 колі Хемілтон зберіг лідерство. Слідом їхали Боттас, Даніель Ріккардо, Шарль Леклер, Алекс Албон та Серхіо Перес.
Відразу дві позиції втратив Албон, якого пройшов Данил Квят і Перес. Росіянин Квят ще й випередив Леклера та вийшов на 4-е місце. Під час рестарту розвернуло Албона, якого пройшов Перес. Алекс заїхав у бокси, внаслідок чого фінішував останнім.
Результати гонки
- Хемілтон
- Боттас
- Ріккардо
- Квят
- Леклер
- Перес
- Сайнс
- Норріс
- Ряйкконен
- Джовінацці
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