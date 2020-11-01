1 листопада у 8 турі УПЛ зіграли дебютанти ліги "Минай" та "Рух". Матч закінчився безгольовою нічиєю.

Минай – Рух 0:0

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Команди перебувають на самому дні турнірної таблиці, і тому очний поєдинок, як то кажуть – "за 6 очок".

Львів'яни спробують набрати перші в цьому сезоні очки на виїзді. А "Минай" спробує забити вдома більше одного гола – раніше подібне команді ще не вдавалося. Загалом, класична "битва аутсайдерів".

Вже на 3-й хвилині Книш вивів Маембе на удар, той з ходу пробив в ближній кут з меж штрафного – поруч зі штангою.

Також на 30-й хвилині Книш класно виконав передачу в район 11-метрової позначки на Шиндера – Антон зробив знижку Нурієву, який занадто далеко відпустив від себе м'яч і втратив момент для удару. А позиція щось була забійна.

У першому таймі на полі стадіону "Авангард" було куди більше боротьби, ніж самого футболу. Один напів-момент у Нурієва на дві команди – ось і все, що подарувала нам перша половина матчу.

Минай – Рух відеоогляд першого тайму

Після перерви "Рух" забив, але влетів в сітку від руки серба Стаменковича. Рефері Монзуль розібралася в цьому епізоді чудово. Голу ж Стаменкович передувала груба помилка на виході від Поповича.

На 70-й хвилині небезпечно було вже біля воріт Бандури. Шиндер здорово віддав під удар Кожанова, який пробив трохи вище поперечини воріт "Руху". Дуже активно заграв "Минай" в останні хвилини, але на табло так і залишилися нулі.