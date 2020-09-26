Німецький гонщик Ferrari Себастьян Феттель 26-го вересня розбив свій болід під час кваліфікації гран-прі Росії. Аварія Себастьяна сталася у другому сегменті кваліфікації.

Феттель виконував першу спробу, намагаючись продемонструвати найшвидше коло. Про це повідомляє 24 канал.

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Під час одного з поворотів Феттеля розвернуло й болід німецького гонщика відлетів у відбійник. На щастя, Себастьян не постраждав.

За мить після аварії повз болід Феттеля пронісся його партнер по команді – Шарль Леклер.

Він уникнув зіткнення завдяки дивовижній реакції. Втім, Шарлю все ж довелося наїхати на антикрило, яке відлетіло від боліда Феттеля.

Сам Феттель після того, як покинув кокпіт, пішов на трасу, щоб прибрати уламки.

Феттель визнав помилку

Після гонки Себастьян прокоментував аварію. Чотириразовий чемпіон світу взяв провину на себе.

"Я втратив контроль над машиною. Я вже втрачав його в другому повороті, а потім все повторилося і в четвертому повороті – і на цей раз я не зумів відловити машину.

У мене були труднощі, особливо на першому секторі. Я намагався більше ризикувати. Але я втрачав контроль над машиною спочатку в другому, а потім в четвертому повороті. Так що зрозуміло, що я не дуже задоволений. У порівнянні з ранковою сесією у кваліфікації нам довелося набагато важче", – розповів Феттель.

Команда Ferrari та сам Феттель провалюють сезон-2020. За 9 гонок Феттель набрав усього 17 очок.