Перша ракетка України Еліна Світоліна 26-го вересня виграла ґрунтовий турнір у Страсбурзі (Франція). Українка у трьох партіях здолала опір представниці Казахстану Єлени Рибакіної.

Для 26-річної Світоліної, яка в рейтингу WTA посідає 5-е місце, титул у Страсбурзі став 15-м у кар'єрі. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Еліна Світоліна виграла престижний турнір у Франції

Доля матчу вирішувалася у третьому сеті, на старті якого Світоліній довелося відігруватися на власній подачі.

Переломним став 6-й гейм, в якому Світоліна оформила брейк і довела партію до перемоги 6:2. Українка виграла поєдинок на подачі суперниці. Світоліна змусила помилитися Рибакіну та пробити в аут.

Відео вирішального моменту матчу

Після перемоги Еліна взялася писати комусь повідомлення, або ж робити переможний пост у соцмережах.

Згодом українка, хоч і в масці, та все ж підняла над головою приз за перемогу на турнірі.

У переможній промові Еліна подякувала своєму тренеру та мамі, які були з нею у Франції на турнірі.