Непереможний український боксер знищив суперника та здобув 18 поспіль перемогу нокаутом: відео
Чемпіон WBC Continental Americas в першій середній вазі Сергій Богачук (18-0, 18 КО) провів свій 18-й поєдинок на професійному рівні. Цього разу українець переміг мексиканця Алехандро Давілу.
У ніч з 25 на 26 вересня 25-річний український боксер Сергій Богачук провів свій бій у мексиканській Меріді, де вийшов на ринг проти місцевого боксера та виявився сильнішим за суперника, пише 24 канал.
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Непереможний українець
Бій передбачав 10 раундів, але Богачуку стільки було не потрібно. Українець володів повною перевагою під час бою, завдававши потужні удари у корпус суперника, які заставили мексиканця достроково завершити поєдинок. Бій тривав всього лише 6 раундів. Суддя зафіксував перемогу Богачука технічним нокаутом після відмови суперника.
Сергій завдав Давілу вже третьої поразки у професійній кар'єрі. Цією перемогою українець впритул наблизився до чемпіонських поєдинків.
До цього поєдинку Богачук провів свій останній бій у грудні минулого року в Каліфорнії, де у п'ятому раунді нокаутував колумбійця Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО).
Хто такий Сергій Богачук?Це український боксер, який народився у Вінниці, але проживає та тренується у США. Українець виступає у першій середній вазі. На професійному рингу провів 18 поєдинків, у яких здобув 18 перемог нокаутом.
Сергій Богачук – Алехандро Давіла відеоогляд бою