Чемпіон WBC Continental Americas в першій середній вазі Сергій Богачук (18-0, 18 КО) провів свій 18-й поєдинок на професійному рівні. Цього разу українець переміг мексиканця Алехандро Давілу.

У ніч з 25 на 26 вересня 25-річний український боксер Сергій Богачук провів свій бій у мексиканській Меріді, де вийшов на ринг проти місцевого боксера та виявився сильнішим за суперника, пише 24 канал.

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Непереможний українець

Бій передбачав 10 раундів, але Богачуку стільки було не потрібно. Українець володів повною перевагою під час бою, завдававши потужні удари у корпус суперника, які заставили мексиканця достроково завершити поєдинок. Бій тривав всього лише 6 раундів. Суддя зафіксував перемогу Богачука технічним нокаутом після відмови суперника.

Сергій завдав Давілу вже третьої поразки у професійній кар'єрі. Цією перемогою українець впритул наблизився до чемпіонських поєдинків.

The Serhii Bohachuk train rolls on to another stoppage win and @SBohachuk improves to 18-0, 18 Kos. Davila does not come out of his corner in round 7 after a brutal fight. #BohachukDavila #boxing pic.twitter.com/1x5sqnh1iy — Ask The Experts Podcast with Curran Bhatia (@ATE_Podcast) September 26, 2020

До цього поєдинку Богачук провів свій останній бій у грудні минулого року в Каліфорнії, де у п'ятому раунді нокаутував колумбійця Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО).

Хто такий Сергій Богачук? Це український боксер, який народився у Вінниці, але проживає та тренується у США. Українець виступає у першій середній вазі. На професійному рингу провів 18 поєдинків, у яких здобув 18 перемог нокаутом.

Сергій Богачук – Алехандро Давіла відеоогляд бою