Після US Open було оновлено рейтинг WTA. Всі українки, які представлені в ньому, змінили свої позиції.

Еліна Світоліна, яка вирішила відмовитися від участі в US Open, вилетіла з першої п'ятірки рейтингу. Її обійшла переможниця турніру Наомі Осака. Японка піднялася одразу на шість позицій вверх, потіснивши українку на одне місце нижче. Світоліна тепер лише шоста.

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Даяна Ястремська хоч і виступила на турнірі, але вилетіла у другому колі. Тому вона теж втратила позиції в рейтингу, опустившись на 29 місце.

Єдина українка з топ-100, яка покращила свої позиції, стала Катерина Козлова. Вихід у друге коло US Open дозволив їй піднятися на два місця та посісти 97-у сходинку.

Найбільший ривок серед українок зробила Катерина Бондаренко. Вона теж вилетіла у другому колі US Open, але зароблені очки на турнірі дозволили піднятися на 65 місць. Однак вона аж 284-а.

Найкраще серед українок на US Open виступила Марта Костюк. Вона лише у третьому колі поступилася майбутній переможниці турніру Осаці. У підсумку – 18 позицій вверх та 119-е місце.

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