"Шахтар" змінив технічного спонсора: з наступного сезону клуб співпрацює з Puma
Донецький "Шахтар" підписав контракт з новим спортивним партнером – компанією Puma.
Угода розрахована на 5 років. Презентація нової ігрової форми відбудеться перед початком сезону 2021/22, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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"Я дуже радий, що ми почали роботу зі світовим спортивним брендом Puma. Для "Шахтаря" це крок вперед. Я відчуваю, що між нашою командою і командою Puma повна синергія. Ми дивимося в одному напрямку, а це – найголовніше у співпраці", – сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
Новий технічний спонсор "Шахтаря": дивітсья відео
Попередній спонсор "Шахтаря"
- На даний момент клуб співпрацює з компанією Nike.
- З Nike "Шахтар" співпрацював протягом останніх 12 сезонів, включаючи нинішній.
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