Донецький "Шахтар" підписав контракт з новим спортивним партнером – компанією Puma.

Угода розрахована на 5 років. Презентація нової ігрової форми відбудеться перед початком сезону 2021/22, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Дивіться також: Збірна України зіграє товариський матч з топ-суперником: ЗМІ назвали дату та місце

"Я дуже радий, що ми почали роботу зі світовим спортивним брендом Puma. Для "Шахтаря" це крок вперед. Я відчуваю, що між нашою командою і командою Puma повна синергія. Ми дивимося в одному напрямку, а це – найголовніше у співпраці", – сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Новий технічний спонсор "Шахтаря": дивітсья відео

Попередній спонсор "Шахтаря"