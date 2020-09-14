18-річний пілот Іван Пеклін фінішував першим у другій гонці другого етапу французького чемпіонату Формули-4.

У кваліфікації українець зайняв 10 місце, але в одній з трьох гонок гонщики стартували в зворотному порядку. Пеклін на другому колі обійшов француза Кабіру Лоріса і зумів вийти на перше місце, пише 24 канал.

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Правда, в інших гонках етапу він фінішував 9-м і 11-м. "Один з найкращих моментів мого життя", – заявив українець в соцмережах про успіх у Франції.

Після двох етапів українець посідає шосте місце в загальному заліку. Переможець сезону отримає шанс потрапити в академію Renault, яка є наступним кроком до Формули-1.

Що відомо про Івана Пекліна

Іван Пеклін народився 23 жовтня 2001 в Києві. У 16 років став наймолодшим чемпіоном України з картингу, майстер спорту.