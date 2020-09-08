Збірна України U-21 на виїзді обіграла однолітків з Фінляндії у матчі кваліфікації Євро-2021. Обидва голи в матчі українці забили ще до перерви.

Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2

Голи: Конопля, 22, Сікан, 45+2

Українська молодіжка в цьому матчі прагнула реванш за неочікувану домашню поразку – 6 вересня 2019 року фіни перемогли в Запоріжжі.

У випадку перемоги українці підіймалися на третє місце в турнірній таблиці. І зберігали шанси потрапити на молодіжне Євро-2021.

В попередньому матчі збірна України втратила перемогу на виїзді над лідером групи Данією, пропустивши гол на п'ятій компенсованій хвилині до основного часу.

Українці в цьому матчі мало не зі старту захопили ініціативу. Але забити вдалося лише всередині першого тайму. Конопля вдало зіграв на добиванні після удару Луньова, відправивши м'яч у ворота суперників.

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Коли вже йшов компенсований до першого тайму час, українці подвоїли свою перевагу. Тут варто відзначити якісну гру кожного з гравців, які були причетні до атаки – Булеци, Дубінчака та Сікана. Перший знайшов можливість віддати пас в розріз на партнера у штрафний майданчик суперника, захисник прострелив, а Сікан вдало зіграв, в дотик відправивши м'яч у ворота фіннів.

У другому таймі українці знову переважили суперників у створенні небезпечних моментів. Але Булеца та Цітаішвілі забити не змогли. Як і Сойсало, який не переграв Трубіна.

Українці перемагають та підіймаються на третє місце у турнірній таблиці. Однак шанси вийти на Євро-2021 в українців доволі мізерні.