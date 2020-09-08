В українському клубі одразу 23 випадки зараження коронавірусом
У хокейному клубі "Донбас" виявили 23 випадки зараження коронавірусом. Інфіковані як хокеїсти, так і працівники клубу.
Ще у понеділок, 7 вересня, кількість інфікованих була 19. Та вже у вівторок їх чисельність зросла до 23 осіб.
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Як повідомили у клубі, стан всіх хворих оцінюється як задовільний зі слабко виражені симптомами захворювання.
Співробітники донецького клубу проходять лікування в домашньому режимі в умовах самоізоляції, госпіталізація не знадобилася.
Частина гравців, які вирушили в Херсон для участі в матчах-відповідях півфіналу плей-офф чемпіонату України, також відправляться на самоізоляцію.
Окрім того, з 7 вересня на два тижні було зупинено навчально-тренувальний процес в дитячо-юнацькій спортивній школі ХК "Донбас".
- Нагадаємо, через спалах коронавірусу у хокейних клубів "Донбас" та "Білий Барс" було перервано проведення півфіналу плей-офф УХЛ.
- Спочатку повідомляли по 19 випадків зараження на COVID-19 в "Донбасі" та двох інфікованих в команді з Білої Церкви. Та вже згодом стало відомо, що в "Білому Барсі" 14 захворілих.