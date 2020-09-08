У хокейному клубі "Донбас" виявили 23 випадки зараження коронавірусом. Інфіковані як хокеїсти, так і працівники клубу.

Ще у понеділок, 7 вересня, кількість інфікованих була 19. Та вже у вівторок їх чисельність зросла до 23 осіб.

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Як повідомили у клубі, стан всіх хворих оцінюється як задовільний зі слабко виражені симптомами захворювання.

Співробітники донецького клубу проходять лікування в домашньому режимі в умовах самоізоляції, госпіталізація не знадобилася.

Частина гравців, які вирушили в Херсон для участі в матчах-відповідях півфіналу плей-офф чемпіонату України, також відправляться на самоізоляцію.

Окрім того, з 7 вересня на два тижні було зупинено навчально-тренувальний процес в дитячо-юнацькій спортивній школі ХК "Донбас".