У вівторок, 8 вересня, Франція та Хорватія зіграли матч Ліги націй. Його результат виявився таким же, який був зафіксований між командами у фіналі Чемпіонату світу 2018 року – перемога французів 4:2.

Франція – Хорватія 4:2

Голи: Грізманн, 43, Лівакович, 45+1 (авт), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен) – Ловрен, 17, Брекало, 55

Збірні Франції та Хорватії зіграли у фіналі Чемпіонату світу 2018 року. Тоді французи перемогли 4:2.

У цьому матчі, як і два роки тому, було призначено пенальті у ворота хорватів, а самі хорвати забили гол у власні ворота.

Також у цих двох матчах голами відзначився Грізманн. А французи виграли кожен з таймів з рахунком 2:1.

У попередніх матчах Ліги націй Франція на виїзді обіграла Швецію 0:1, а Хорватія була розбита Португалією 4:1.

Франція в цьому матчі не могла розраховувати на ряд футболістів, в яких коронавірус. Серед них і нападник Кіліан Мбаппе.

До теми: Ліга націй: результати матчів та відео голів 8 вересня

Обидві команди розпочали гру доволі обережно. І гол збірної Хорватії видався дещо неочікуваним. Після подачі з кутового м’яч відлетів до Ловрена. Він на замаху "прибрав" Ернандеса та пробив у дальній кут воріт. Льоріс не врятував.

Французи кинулися зрівнювати рахунок, але доволі довго їм нічого не вдавалося. Та на перерву саме господарі поля пішли переможцями, двічі забивши за три хвилини.

Особливо красивим вийшов перший гол, коли четверо гравців розіграли комбінацію в дотик. Марсіяль віддав на Менді, той в дотик на Бен Єддера, який знову скинув на Марсіяля. І вже нападник прострелив вздовж лінії воріт, де Грізманн в дотик відправив м’яч у ворота суперників.

А у компенсований до першого тайму час голкіпер збірної Хорватії Лівакович став автором голу у власні ворота. Після прострілу Бен Єддера пробивав Марсіяль. Голкіпер зреагував на удар, кинувшись у кут воріт. М’яч влучив у штангу, після чого вилетів в поле, але від голови Ліваковича залетів у ворота.

Та на початку другого тайму хорватам вдалося зрівняти рахунок. Брекало "пошив у дурні" одразу трьох захисників суперника, які там і не змогли завадити йому пробити.

Та за 10 хвилин Упамекано, який був серед тих захисників, знову вивів Францію вперед. Він відзначився після подачі з кутового. Ліваковіч відбив м’яч, але зробив це кволо, і той таки залетів за лінію воріт.

Хоча згодом Лівакович таки врятує команду після удару Камавінги. А коли і він матиме мало шансів на порятунок, то Марсіяль сам змарнує атаку французів три в два.

Та все ж четвертий гол у ворота хорватів залетів. Брозовіч зіграв рукою у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Прибивати пішов Жиру і забив. У попередньому матчі проти Швеції пенальті пробивав Грізманн, і не реалізував можливість.

Не повторити результат фіналу ЧС-2018 між Влашич незадовго до кінця поєдинку. Але м’яч після його удару влучив у штангу.

Таким чином Франція перемагає та ділить з Португалією перше місце у групі. Хорватія ж програє другий матч поспіль, пропустивши по чотири голи в кожному ж матчів.