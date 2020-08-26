Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко повідомив, що займається написанням нової книги.

Українець у досить оригінальний спосіб натякнув на швидкий вихід свій нової книги. Володимир в інстаграмі розмістив свою фотографію за ноутбуком, супроводивши її наступним підписом і смайлами.

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"Багато хто запитував мене, чим я займався під час карантину? Прийшов час відкрити вам маленький секрет, обіцяєте зберігати його в таємниці. Я працював над своєю новою [смайл що позначає книгу]. Слідкуйте за новинами, подробиці буду пізніше", – написав Володимир.

Нагадаємо, що Кличко-молодший – автор книги "Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію в життя і бізнесі".

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