Володимир Кличко анонсував свою нову книгу: фото
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко повідомив, що займається написанням нової книги.
Українець у досить оригінальний спосіб натякнув на швидкий вихід свій нової книги. Володимир в інстаграмі розмістив свою фотографію за ноутбуком, супроводивши її наступним підписом і смайлами.
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"Багато хто запитував мене, чим я займався під час карантину? Прийшов час відкрити вам маленький секрет, обіцяєте зберігати його в таємниці. Я працював над своєю новою [смайл що позначає книгу]. Слідкуйте за новинами, подробиці буду пізніше", – написав Володимир.
Нагадаємо, що Кличко-молодший – автор книги "Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію в життя і бізнесі".
Повернення Кличка: головне
- Володимир Кличко провів останній бій на професійному ринзі 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа.
- У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.