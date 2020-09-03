Українського бійця UFC Доскальчука зловили на допінгу: термін дискваліфікації
Ексчемпіон M-1 Global українець Олександр Доскальчук (10-2) отримав дискваліфікацію на тривалий термін за вживання допінгу. У його організмі був знайдений местеролон.
Українського бійця відсторонили від змішаних єдиноборств на 14 місяців. Про це повідомило американське антидопінгове агентство USADA.
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6 червня Доскальчук здав обов'язковий аналіз для перевірки на допінг. Результати були неприємними для українських любителів UFC, у його організмі знайшли метаболіти местеролону. Ця речовина входить у список заборонених препаратів.
Дискваліфікація діятиме до 6 серпня 2021 року.
Що таке местеролон?Це андрогенний та анаболічний стероїдний препарат, який використовується в основному для лікування низького рівня тестостерону.
Хто такий Олександр Доскальчук
- Перший бій провів у 2012 році. У всіх поєдинках здобув 10 перемог та лише одного разу зазнав поразки.
- У своєму дебюті здобув перемогу вже в першому раунді над топовим українським бійцем Віталієм Бранчуком. Ця перемога стала проявом чемпіонських амбіцій ще на початку кар'єри чернівецького бійця.
- Провівши не надто багато поєдинків, але підписав контракт з організацією М-1 Global. В дебюті переміг шведського бійця корейського походження Хван Сун Лі рішенням суддів.
- Вже в другому поєдинку провів бій за титул чемпіона організації проти росіянина Володимира Малигіна та переміг суперника.
- Поєдинок Доскальчука і Ашимова мав відбутися у Китаї, проте через відсутність візи в останнього бій було перенесено до Росії. У двобою Доскальчук домінував і практично весь час займався побиттям Ашимова та переміг. Ця звитяга стала другою поспіль видовищною перемогою Доскальчука який захистив звання чемпіона.