Ексчемпіон M-1 Global українець Олександр Доскальчук (10-2) отримав дискваліфікацію на тривалий термін за вживання допінгу. У його організмі був знайдений местеролон.

Українського бійця відсторонили від змішаних єдиноборств на 14 місяців. Про це повідомило американське антидопінгове агентство USADA.

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6 червня Доскальчук здав обов'язковий аналіз для перевірки на допінг. Результати були неприємними для українських любителів UFC, у його організмі знайшли метаболіти местеролону. Ця речовина входить у список заборонених препаратів.

Дискваліфікація діятиме до 6 серпня 2021 року.

Що таке местеролон? Це андрогенний та анаболічний стероїдний препарат, який використовується в основному для лікування низького рівня тестостерону.

Хто такий Олександр Доскальчук