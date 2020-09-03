У четвер, 3 вересня, відбудеться 10 матчів нового сезону Ліги націй. Результати поєдинків – дивіться на Спорт24.

Латвія – Андорра 0:0

Вилучення: Гутковскіс, 71 (Латвія)

У першому матчі Латвія вдома не змогла обіграти Андорру – 0:0. Команди представляють наинизший дивізіон D. У другому таймі латвійці не реалізували пенальті – воротар впорався з ударом Яніса Ікаунієка, пише 24 канал.

Дивіться також: Україна – Швейцарія: стартові склади на матч Ліги націй

На 71-й хвилині Латвія і зовсім залишилася в меншості після видалення Владислава Гутковскіса, але зуміла утримати нічийний рахунок.

Україна – Швейцарія (початок о 21:45)

Німеччина – Іспанія (початок о 21:45)

Болгарія – Ірландія (початок о 21:45)

Росія – Сербія (початок о 21:45)

Туреччина – Угорщина (початок о 21:45)

Фінляндія – Уельс (початок о 21:45)

Молдова – Косово (початок о 21:45)

Словенія – Греція (початок о 21:45)

Фарерські острови – Мальта (початок о 21:45)