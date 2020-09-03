Ліга націй: результати матчів 3 вересня
У четвер, 3 вересня, відбудеться 10 матчів нового сезону Ліги націй. Результати поєдинків – дивіться на Спорт24.
Латвія – Андорра 0:0
Вилучення: Гутковскіс, 71 (Латвія)
У першому матчі Латвія вдома не змогла обіграти Андорру – 0:0. Команди представляють наинизший дивізіон D. У другому таймі латвійці не реалізували пенальті – воротар впорався з ударом Яніса Ікаунієка, пише 24 канал.
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На 71-й хвилині Латвія і зовсім залишилася в меншості після видалення Владислава Гутковскіса, але зуміла утримати нічийний рахунок.
Україна – Швейцарія (початок о 21:45)
Німеччина – Іспанія (початок о 21:45)
Болгарія – Ірландія (початок о 21:45)
Росія – Сербія (початок о 21:45)
Туреччина – Угорщина (початок о 21:45)
Фінляндія – Уельс (початок о 21:45)
Молдова – Косово (початок о 21:45)
Словенія – Греція (початок о 21:45)
Фарерські острови – Мальта (початок о 21:45)