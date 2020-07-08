8 липня на ОСК "Металіст" київське "Динамо" грає з полтавською "Ворсклою" у фіналі Кубка України сезону 2019/20.

"Динамо" приїхало на фінал з подвійною мотивацією. По-перше, в разі завоювання Кубка кияни зрівняються з "Шахтарем" за кількістю трофеїв, здобутих за часів Незалежності (по 35). По-друге, перемога над "Ворсклою" важлива з психологічної точки зору – "Динамо" в останніх трьох турах УПЛ оскандалилось з "Колосом" і зазнало поразок від "Десни" та "Шахтаря", пропустивши по три голи і впавши на третю сходинку, пише 24 канал.

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"Ворскла" прорвалася у фінал Кубка через серію пенальті, де відфеєрив 16-річний голкіпер Павло Ісенко. Після цього полтавці настільки занехтувала УПЛ, що на матч зі "Львовом" в позаминулому турі відправили молодіжку. "Ворскла", між іншим, не знає поразок у дев'яти матчах поспіль.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція