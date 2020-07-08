Відома бразильська модель Дані Соуза, яка є дружиною універсального хавбека "Шахтаря" Дентіньо, повідала, що її донькам доводилося стикатися з проявами расизму в Україні.

Про це вона розповіла у інтерв'ю Yahoo Sports. У родині Дентіньо підростає троє дітей: 8-річний Бруно Лукас, а також 6-річні дівчатка-двійнята Рафаелла і Софія.

Читайте також: Нагадали про расизм: у дебюті матчу "Динамо" – "Шахтар" на поле з неба впали сови – відео

Дві старші дівчинки в школі завжди показували язик, і я знаю, що це було через колір шкіри моїх дочок. Одного разу я зустріла цих дівчат в шкільному коридорі, і поговорила з ними. Я сказала: "Якщо ви покажете їм язик знову, то побачите його у відповідь". І вони більше ніколи не сварилися з моїми дочками.



Мені дуже боляче усвідомлювати, що в наші дні існує расизм. Але я дуже вдячна, що можу дати дітям освіту в Європі. Вони говорять англійською і добре розвинені. Я знаю, що освіта в Бразилії не настільки хороша,

– зазначила Соуза.

Расистський скандал за участю Дентіньо