Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо відновить виступи у Формулі-1. Іспанець повернеться у "королеву автоспорту" у 2021 році.

Де виступатиме Алонсо

Алонсо підписав контракт з командою Renault. Офіційне повідомлення про це з'явилося 8 липня на сайті Renault.

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Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Раніше з'являлася інформація про те, що бос команди Сіріль Абітебуль нібито розповів досвідченим механікам про підписання контракту з гонщиком, з яким ті "вже працювали".

Кар'єра Алонсо у Формулі-1

Алонсо покинув Формулу-1 по завершенню сезону 2018 роки після чотирьох сезонів у McLaren.

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Під час паузи Фернандо виступав в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість і "Дакарі". У 2020-му іспанець має намір стартувати в "Інді-500".

У сезоні-2021 Фернандо стане напарником Естебана Окона. Для Алонсо це буде третій період кар'єри у Renault.

Вперше Алонсо виступав у цій команді з 2003 до 2006 року. Тоді гонщик виграв обидва титули у Формулі-1 (2005, 2006).

Також Алонсо виступав у Ferrari.