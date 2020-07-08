Легендарний Фернандо Алонсо офіційно повернувся у Формулу-1: за яку команду виступатиме іспанець
Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо відновить виступи у Формулі-1. Іспанець повернеться у "королеву автоспорту" у 2021 році.
Де виступатиме Алонсо
Алонсо підписав контракт з командою Renault. Офіційне повідомлення про це з'явилося 8 липня на сайті Renault.
Читайте також: Формула-1: Боттас виграв божевільне гран-прі Австрії, 9 пілотів не доїхали до фінішу
Раніше з'являлася інформація про те, що бос команди Сіріль Абітебуль нібито розповів досвідченим механікам про підписання контракту з гонщиком, з яким ті "вже працювали".
Кар'єра Алонсо у Формулі-1
Алонсо покинув Формулу-1 по завершенню сезону 2018 роки після чотирьох сезонів у McLaren.
До речі: Феттель офіційно покидає Ferrari
Під час паузи Фернандо виступав в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість і "Дакарі". У 2020-му іспанець має намір стартувати в "Інді-500".
У сезоні-2021 Фернандо стане напарником Естебана Окона. Для Алонсо це буде третій період кар'єри у Renault.
Вперше Алонсо виступав у цій команді з 2003 до 2006 року. Тоді гонщик виграв обидва титули у Формулі-1 (2005, 2006).
Також Алонсо виступав у Ferrari.