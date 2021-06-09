Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України

Російський футбольний союз таки вирішив поскаржитися в УЄФА на форму збірної України. Росіянам не подобається, що на формі зображена карта України з окупованим Кримом.

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У Росії переконані, що у формі збірної України "використані політичні мотиви". Які саме – не уточнюється.

При цьому УЄФА вже відреагувала на скарги росіян щодо форми збірної України. Ще у понеділок, 7 червня, на наступний день після презентації форми, в УЄФА заявили, що "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".

Бій Усик – Джошуа відбудеться на стадіоні Тоттенхема

Бій між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Олександром Усиком (18-0, 13 КО) пройде в Лондоні. Вечір боксу відбудеться на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.

Точна дата чемпіонського бою ще невідома, але очікується, що він пройде у вересні цього року. У бою Джошуа – Усик на кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Сам Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

Що відомо про бій Усик – Джошуа

Поєдинок непереможного Усика з Джошуа став можливим тільки після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Ф'юрі. Як відомо, чемпіона WBC зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Американець виграв суд. Їх бій відбудеться 24 липня.

Водночас WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул WBO. Цей статус закріплений за українцем вже другий рік.

Усик і Джошуа – Олімпійські чемпіони 2012 року, але в різних вагових категоріях.

Російські пісні в плейлисті збірної України на Євро-2020

Збірна України подала свій плейлист з пісень, які слухають в команді. Третина пісень в цьому списку була російських виконавців. Після резонансу, плейлист був оновлений. І в ньому вже не виявилося російських виконавців.

У попередньому плейлисті було лише дев'ять пісень. Три з них – російських виконавців Моргенштерна, 10age та DEAD BLONDE. При цьому першому з них заборонили в'їзд в Україну, а трек другого виключили з офіційного плейлиста Євро-2020 через ненормативну лексику.

Та після резонансу в Україні (ще й на фоні ситуації з формою збірної України), плейлист було оновлено.

Тепер в переліку 50 пісень. І жодного російського виконавця. Правда після оновлення з переліку зникла і єдина українська пісня, яка була до цього – "Їхали козаки" групи "Тінь сонця".

Хижняк феєрично переміг росіянина і виграв олімпійську кваліфікацію

У Парижі (Франція) проходить європейський ліцензійний турнір, який є відбором на Олімпійські ігри в Токіо.

Український боксер Олександр Хижняк у фіналі вагової категорії до 75 кілограм роздільним рішенням суддів виграв у чемпіона світу-2019, росіянина Гліба Бакши.

Хижняк – четвертий український боксер, який заволодів путівкою на Олімпіаду. До цього володарями ліцензій стали Микола Буценко, Ярослав Харциз та Анна Лисенко.