У попередньому плейлисті було лише дев'ять пісень. Три з них – російських виконавців Моргенштерна, 10age та DEAD BLONDE. При цьому першому з них заборонили в'їзд в Україну, а трек другого виключили з офіційного плейлиста Євро-2020 через ненормативну лексику.

Детальніше Українські футболісти включили забороненого репера Моргенштерна в офіційний плейлист Євро-2020

Та після резонансу в Україні (ще й на фоні ситуації з формою збірної України), плейлист було оновлено.

Тепер в переліку 50 пісень. І жодного російського виконавця.

Правда після оновлення з переліку зникла і єдина українська пісня, яка була до цього – "Їхали козаки" групи "Тінь сонця".



Оновлений плейлист збірної України на Євро-2020 / Скрін