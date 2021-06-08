На чемпіонаті Європи з футболу було представлено офіційний плей-лист, який доступний на стрімінгових платформах Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal та Napster. І в перший день після його публікації виник скандал. Адже туди потрапив трек LECK російського репера Моргенштерна. Зважаючи, що він містив ненормативну лексику, його прибрали. Так само прибрали звідти й ще один трек "Нету интереса" від російського репера 10age.

Детальніше УЄФА видалив пісні російських реперів Моргенштерна та 10age з офіційного плей-листа Євро-2020

Та все ж і Моргенштерн, і 10age зі своїм забороненим треком "Нету интереса" (він теж містить ненормативну лексику) зуміли потрапити до плей-листа Євро-2020. Все завдяки збірній України.

Кожна збірна на Євро-2020 подавала свій список композицій. Їх складали самі гравці. У збірної України – дев'ять композицій. І три з них – російських виконавців – Моргенштерна, 10age та DEAD BLONDE. При цьому пісня Моргенштерна "ДУЛО" теж містить ненормативну лексику. Як і пісня MONTERO у виконанні Lil Nas X.



Офіційний плей-лист збірної України на Євро-2020 / Скрін

Варто додати, що ні Моргенштерн, ні 10age чи DEAD BLONDE не потрапили до плей-листа збірної Росії. А з українських пісень наші футболісти обрали лише одну – "Їхали козаки" групи "Тінь сонця". Саме ця пісня була "візитівкою" збірної України на Євро-2016.

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