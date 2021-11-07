Новак Джокович – Даніїл Медвєдєв 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)

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Джокович та Медвєдєв втретє зустрілися у 2021 році. Всі поєдинки між тенісистами відбулися у фіналах.

Новак переграв росіянина у фіналі Australian Open, після чого Даніїл помстився на US Open та не дозволив Джоковичу зібрати сезонний Гренд Слем.

Фінальний матч у Парижі тривав понад 2 години. Медвєдєв завдяки двом брейкам взяв перший сет. У другій партії Джоковичу виявилося достатньо одного брейку, щоб зрівняти рахунок.

У вирішальному сеті Джокович вів 5:2 й ледь не дозволив росіянину здійснити камбек. Серб реалізував перший же матч-пойнт і здобув перемогу.

Рекорд Джоковича

20-разовий переможець турнірів серії Гренд Слем виграв свій 37-й "Мастерс".

За цим показником серб обійшов іспанця Рафаеля Надаля, в якого 36 титулів. Роджер Федерер здобув 28 перемог.

Тур ATP Мастерс 1000 – це серія дев'яти тенісних турнірів. За престижністю турніри серії "Мастерс" поступаються тільки Грен Слемам та Фіналу ATP.