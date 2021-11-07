Вест Хем – Ліверпуль 3:2

Голи: Аліссон, 4 (авт.), Форнальс, 68, Зума, 74 – Александер-Арнольд, 41, Орігі, 83

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Автогол Аліссона

Ліверпуль після того, як у попередньому турі АПЛ втратив перемогу над Брайтоном, вже на старті гри зіткнувся з проблемами проти четвертої команди сезону Вест Хема.

Кутовий у виконанні Форнальса на 4-й хвилині лондонського матчу завершився голом у ворота "мерсисайдців". Воротар гостей Аліссон не зумів спіймати м'яч і відзначився автоголом.

Здавалося, що Огбонна порушив правила проти голкіпера Ліверпуля, але арбітр скористався системою VAR і зарахував гол.

Майже половину першого тайму команди провели у боротьбі. І тільки на 31-й хвилині Ліверпулю вдалася гостра атака. Навіс Хендерсона завершився небезпечним ударом Жоти вище поперечини.

Шедевр Александера-Арнольда

Перед самою перервою підопічні Юргена Клоппа відігралися завдяки штрафному удару. Стандарт поблизу воріт "молотобійців" завершився красивим голом Александера-Арнольда.

На старті другого тайму команди обмінялися гострими атаками: спершу Доусон поцілив у поперечину, після чого Фаб'янскі "потягнув" удар впритул від Мане.

"Молотобійці" добили Ліверпуль

Наступний момент біля воріт Ліверпуля завершився голом, хоча м'ячу Вест Хема нічого не передувало.

"Мерсисайдці" проводили позиційну атаку, але, опинившись під пресингом, втратили м'яч. Боуен протягнув м'яч майже до штрафного гостей та віддав пас на Форнальса. Іспанець пробив низом і переграв Аліссона.

Та на цьому проблеми Ліверпуля у поєдинку не завершилися. Лондонці вдруге в матчі відзначилися після кутового. Зума залишився наодинці на дальній стійці та переграв Аліссона.

Після пропущених голів Клопп відразу кинув у бій Орігі й не прогадав. На 83 хвилині Дівок подарував надію вболівальникам Ліверпуля, відзначившись ефектним голом з розвороту.

Гості були близькі, щоб врятуватися від поразки у компенсований час. Ліверпуль дотепно розіграв штрафний, після чого Мане в падінні пробив головою. М'яч підступно пролетів повз ворота.

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки Вест Хема на гру проти Ліверпуля через травму.

Завдяки перемозі Вест Хем набрав 23 очки та обійшов Ліверпуль у турнірній таблиці. Тепер лондонці на третій сходинці, а Ліверпуль – четвертий. Для "червоних" це перша поразка у сезоні АПЛ.