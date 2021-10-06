Про бажання продати своє "золото" Ігор-2020 в Токіо борець греко-римського стилю і парламентарій Жан Беленюк розповів у себе в інстаграмі.

До слова Здавалося, що це фатальний день, – Беленюк показав, як травмувався перед Олімпіадою

"Друзі, хочу зробити добру справу! Дуже багато вже зробили фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо :) Вона – честь і гордість нашої країни... Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!" – повідомив Беленюк.

Так само він попросив поділитися своєю думкою шанувальників і запитав у них, чи підтримують його рішення. У коментарях до посту відразу ж оцінили добрий вчинок Жана, але стали писати, що нагороду продавати не варто: є інші способи зібрати гроші на благородні цілі.



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"Золото" Беленюка на Олімпіаді