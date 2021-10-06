Італія – Іспанія 1:2

Голи: Пеллегріні, 83 – Торрес, 17, 45+2

Вилучення: Бонуччі, 42 (Італія)

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Збірні Італії та Іспанії мають досить багату історію протистоянь. Команди провели 34 матчі, з яких Італія виграла 9. Ще 12 поєдинків завершилися на користь іспанців. Інші 13 поєдинків завершилися внічию.

Найбільш свіжий у пам'ять матч команд у півфіналі Євро-2020. Після нічиє в основний та додатковий час Італія виграла у серії пенальті. Згодом команда Роберто Манчіні виграла фіналі стала найсильнішою на континенті.

На шляху до півфіналу Ліги націй "скуадра адзурра" посіла перше місце у групі 1. Італійці випередили Нідерланди, поляків та боснійців. Іспанія у своїй групі залишила позаду Німеччину, Швейцарію та Україну.

Фатальний дубль Торреса

Поєдинок на міланському "Сан-Сіро" розпочався з гострого моменту біля воріт Іспанії. Федеріко К'єза отримав м'яч поряд зі штрафним суперника та завдав удару здалеку. Гостей від пропущеного голу врятував Сімон, відбивши м'яч.

Іспанія відповіла потужною комбінацією у зоні Леонардо Бонуччі. Маркос Алонсо віддав пас у вільну зону на Сарабію, який виконав невдалий простріл у штрафний.

"Червона фурія" помітно активізувалася після того, як проспала старт гри. На 17 хвилині правий фланг оборони італійців знову дав тріщину. Алонсо виконав чудовий крос з флангу на Торреса. Ферран випередив захисника італійців та відправив м'яч у сітку – 1:0!

Відео голу Торреса



Буквально за якусь мить "червона фурія" могла забити вдруге. Алонсо потужно пробив по воротах Доннарумми. Голкіпер, ймовірно, занервував через свист міланських тифозі й не зумів відбити м'яч, який вислизнув з його рук і влучив у стійку. Від сорому воротаря Італії врятував Бонуччі, який вибив м'яч!

У середині першого тайму Італія за 2 хвилини змарнувала дві чудові нагоди зрівняти рахунок. Спершу Бернардескі увійшов у штрафний іспанців і вирішив впіймати Сімона на помилці.

Федеріко усім виглядом дав зрозуміти, що буде робити простріл, але раптом підступно пробив у нижній кут. Сімон встиг зреагувати та відбив м'яч у стійку.

За хвилину італійські хавбеки "перекусили" Іспанію у центрі поля. Унаслідок цього Емерсон зробив простріл з лівого флангу у штрафний на Інсіньє. Лоренцо дивом промахнувся.

Антигерой Бонуччі

На 42 хвилині Італія залишилася у меншості. Капітан італійців отримав дві жовті картки й був вилучений з поля. Роберто Манчіні вирішив не робити заміну й хотів дочекатися перерви – марно!

Відео вилучення Бонуччі



Іспанія скористалася відсутністю номінально центрального захисника в обороні суперника. Підопічні Луїса Енріке знову розірвали правий фланг "скуадри адзурри" й після чудової комбінації Торрес ударом головою спрямував м'яч у нижній кут!

Відео другого голу Торреса

Італія – за крок від камбеку

На другий тайм Іспанія вийшла добивати пораненого суперника. "Червона фурія" наче спіймала кураж і грала по рахунку.

На 64 хвилині динамічний Піно накрутив оборонців Італії у штрафному та навісив на Оярсабаля. Гравець Реал Сосьєдада виграв другий поверх, але зовсім трішки не влучив у площину воріт.

Іспанська команда мала ще одну чудову нагоду на 78 хвилині. Піно виконав божевільний розрізний пас у штрафний суперника на Алонсо. Маркос пробив низом і Доннарумма зумів відбити м'яч.

На 83 хвилині інтрига повернулася! Голу у ворота Іспанії нічого не передувало: "червона фурія" виконувала кутовий удар. Італійці вибили м'яч, після чого Піно віддав невдалий пас назад.

М'яч перехопив К'єза і разом з Пеллегріні вилетів назустріч самотньому Сімону. Два італійські футболісти переграли голкіпера – 2:1.

Відео голу Пеллегріні



Після пропущеного голу Іспанія не запанікувала, а відвела гру від своєї половини поля. Це дозволило команді Енріке втримати перемогу.

Суперник Іспанії по фіналу визначиться 7 жовтня у матчі Бельгія – Франція. Фінал Ліги націй та матч за третє місце відбудуться 10 жовтня.

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