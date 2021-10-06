Бельгія – Франція: де дивитися онлайн матч Ліги націй

Поєдинок між Бельгією та Францією розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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В Україні поєдинки Ліги націй транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Гру Бельгія – Франція у прямому ефірі покажуть канал "Футбол 1" та "Футбол 2".

Пряма трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:35. Окрім того, о 21:00 на обох каналах вийде програма "Ліга націй. Матч-центр", в якій експерти оцінять шанси команд на успіх.

Дивитися матч Бельгія – Франція можна онлайн на сервісі Oll.TV. Та для цього потрібно мати підписку oll inclusive за 109 гривень на місяць або ж xtra sport inclusive – 189 гривень на місяць.

Франція та Бельгія вперше зіграють між собою з чвертьфіналу чемпіонату світу-2018. На Мундіалі у Росії французи мінімально перемогли Бельгію.