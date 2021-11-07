Українець – чемпіон світу з боксу, Шевченко може очолити Дженоа: топ-новини спорту 6 листопада

Українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу. Андрій Шевченко може стати головним тренером Дженоа. Динамо вперше за рік програло в УПЛ. Коваленко відзначився результативним пасом. Такими були головні новини спорту в суботу, 6 листопада

Юрій Захарєєв – чемпіон світу з боксу

19-річний українець Юрій Захарєєв переміг у фіналі чемпіонату світу з боксу. У фінальному бою у ваговій категорії до 71 кілограма він здолав росіянина Вадима Мусаєва.

Він став першим чемпіоном світу з боксу в Україні з 2017 року, коли перемогу здобув Олександр Хижняк.

Шевченко може очолити Дженоа

Італійські ЗМІ пишуть, що Андрій Шевченко веде перемовини з Дженоа. Вже після цього команда звільнила головного тренера Давіде Баллардіні. Але про призначення українця ще не повідомила.

Зазначається, що Шевченко підпише контракт до 2023 року, і отримуватиме 1,8 мільйона євро за сезон. А в його тренерський штаб увійдуть його італійські помічники зі збірної України.

Вогняні матчі УПЛ

6 листопада в Україні зіграли три матчі УПЛ. І кожен з них видався феєричним.

Минай програв вдома Маріуполю, не забивши пенальті та пропустивши другий гол в більшості

Динамо програло вдома Ворсклі. Це перша поразка для киян в УПЛ за 363 дні. Другий гол Ворскла забила з пенальті. А Динамо змогло забити на 90+5 хвилині, коли команда грала в більшості.

Чорноморець перемагав Рух 2:0, після чого львів'яни не забили пенальті. Тоді рахунок став 3:0, але Руху вдалося його зрівняти – 3:3. Та після цього Тлумак забив переможний гол – 4:3. Без вилучення теж не обійшлося. Але червону картку отримав тренер Чорноморця Юрій Мороз.

Коваленко віддав результативний пас

Віктор Коваленко відзначився результативною передачею в матчі за Спецію. Гол після його пасу приніс перемогу команді.

Хаві – тренер Барселони

Барселона офіційно оголосила, що Хаві з 8 листопада очолить команду.

Топ-матчі у Європі

Манчестер Сіті переміг в дербі Манчестер Юнайтед. Зінченко весь матч провів в запасі. Його конкурент Канселу натомість доклався до обох голів команди.

Барселона на виїзді вигравала в Сельти до перерви, забивши тричі. А вже після перерви тричі забила Сельта. Гол, який врятував команду з Віго від поразки, Аспас забив на 90+6 хвилині.