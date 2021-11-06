Шевченко буде працювати з перевіреною командою

Інсайдер Джанлука Ді Марціо запевняє, що разом із українцем до Італії відправиться весь його штаб. Андреа Малдера та Мауро Тассоті допомагатимуть українському фахівцеві. Вони 5 років працювали з ним у збірній України.

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Зазначають, що Шевченко прилетить до Італії у вівторок.

У генуезькому клубі 45-річний фахівець зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.

Що відомо про перехід Шевченка до Дженоа

Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити італійський клуб Дженоа.

В екстренера збірної України є два варіанти: трирічна угода, або ж дворічний контракт з опцією продовження на третій рік.

15 листопада американська інвестиційна компанія "777 Partners" офіційно стане новим керівництвом клубу. Вони хочуть, щоб Дженоа був впізнаваний не лише в Італії, а й за кордоном.

Італійський клуб Дженоа став першим чемпіонам Італії. Команда здобула 9 Скудетт.

Останнім місцем роботи Андрія Шевченка була збірна України, з якою він доходив до чвертьфіналу Євро-2020.

Зірковий футболіст покинув команду 1 серпня після закінчення контракту.

"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.