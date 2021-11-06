Шевченко буде працювати з перевіреною командою
Інсайдер Джанлука Ді Марціо запевняє, що разом із українцем до Італії відправиться весь його штаб. Андреа Малдера та Мауро Тассоті допомагатимуть українському фахівцеві. Вони 5 років працювали з ним у збірній України.
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Зазначають, що Шевченко прилетить до Італії у вівторок.
У генуезькому клубі 45-річний фахівець зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.
"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.
Що відомо про перехід Шевченка до Дженоа
- Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити італійський клуб Дженоа.
- В екстренера збірної України є два варіанти: трирічна угода, або ж дворічний контракт з опцією продовження на третій рік.
- 15 листопада американська інвестиційна компанія "777 Partners" офіційно стане новим керівництвом клубу. Вони хочуть, щоб Дженоа був впізнаваний не лише в Італії, а й за кордоном.
- Італійський клуб Дженоа став першим чемпіонам Італії. Команда здобула 9 Скудетт.
- Останнім місцем роботи Андрія Шевченка була збірна України, з якою він доходив до чвертьфіналу Євро-2020.
- Зірковий футболіст покинув команду 1 серпня після закінчення контракту.
"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.