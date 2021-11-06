Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Байї, 7 (авт), Сілва, 45

Один удар в площину воріт та поразка в домашньому матчі – такий підсумок гри для МЮ в дербі проти МанСіті. Цей єдиний удар завдав Роналду в середині першого тайму. Більше особливої загрози воротам Едерсона "червоні дияволи" не завдали.

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Натомість гості з перших хвилин захопили ініціативу, почавши плести свої мережива біля воріт суперника. І це дало результат. Чергова хвиля атак закінчилася тим, що Канселу прострілив вздовж воріт, А Байї, намагаючись перервати подачу, зрізав м'яч у власні ворота.

"Містяни" і після забитого голу раз по раз намагалися збільшити свою перевагу. Чудовий момент мав Жезус, але де Хеа у неймовірному стрибку завадив йому відзначитися. Але й він виявився безсилим, коли вже на останній хвилині першого тайму після навісу з флангу Шоу пропустив за спиною Сілву, який у стрибку переправив м'яч у ворота. Хоча і тут не обійшлося без помилки голкіпера – м'яч спочатку влучив в нього, і лише після цього відлетів за лінію воріт.

У другому таймі МЮ і надалі виглядав безпомічним. А МанСіті змарнував декілька нагод, щоб зробити рахунок розгромним. Фоден влучив у штангу, пробиваючи з гострого кута. А Стоунс пробив повз рамку воріт – м'яч пройшов в лічених сантиметрах від каркаса.

Манчестер Сіті перемагає та підіймається на друге місце. МЮ втрачає нагоду зрівнятися з суперником за очками і Поки залишається на п'ятому місці.