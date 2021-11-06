Чорноморець – Рух 4:3

Голи: Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаішвілі, 57, Тлумак, 83 – Мартинюк, 67, Федорчук, 71, 79

Нереалізований пенальті: Борячук, 54 (Рух)

Цей матч мав відбутися в Одесі. Але через підготовку стадіону "Чорноморець" до гри збірної України проти Болгарії 11 листопада, матч "моряків" проти Руху перенесли до Львова. У другому колі команди домашній матч для Руху проведуть в Одесі.

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Чорноморець був в зоні вильоту перед цим матчем. Команда не могла перемогти дев'ять матчів поспіль. У Руху статистика була дещо краща, але і львів'яни перебували в другій половині турнірної таблиці.

У першому таймі одесити краще контролювали гру. Хоча і рухівці відповідали своїми моментами. Але на перерву команди пішли за рахунку 2:0. на 30-й хвилині Ванат вдало зіграв на добиванні, забивши переший гол у матчі. А за вісім хвилин Авагімян подвоїв перевагу "моряків", коли пробив обвідним ударом в дальній кут – м'яч від штанги залетів за лінію воріт.

Такий перебіг подій на полі призвів до того, що головний тренер Руху Кучук ще у першому таймі провів заміну, випустивши замість Ляха Бойчука.

У другому таймі Рух отримав можливість скоротити відставання – голкіпер Кучерук невдало зіграв на виході після подачі зі стандарту, кулаками відправивши суперника в нокдаун. За це у ворота Чорноморця назначили пенальті. Пробивати пішов Борячук, і не забив. Кучук спеціально відвернувся, щоб не бачити удар. І через декілька хвилин зняв з гри Борячука.

На той час Чорноморець вже перемагав 3:0. Цитаішвілі втік в контратаку. І коли б здавалося, що він втратив м'яч, невдало його обробивши, Мартинюк зіграв ще недбаліше. Тож Цитаішвілі підхопив м'яч та завдав удару по воротах.

Здавалося, що за такого результату Чорноморець не відпустить перемогу. Але одесити пропустили три голи з різницею у 12 хвилин. Спочатку Мартинюк забив ударом зі штрафного, пробивши низом.

Згодом лише перекладина врятувала одеситів від пропущеного голу після удару Сича. Та після цього відзначився Федорчук ударом у верхній дальній кут воріт.

Навала на ворота господарів дала результат і за декілька хвилин, коли Федорчук опинився першим на добиванні, і за допомогою рикошету від спини Михайленка забив гол. Рахунок став 3:3.

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Та все ж Чорноморець вирвав перемогу. Тлумак, який вийшов на заміну, зумів таки забити гол. Хоча Паньків і зачепив м'яч рукою. Та той закотився за лінію воріт, поки ніхто не встиг його вибити.

Чорноморець перемагає у гольовому матчі та підіймається на 12-е місце у турнірній таблиці, покидаючи зону вильоту.