Сельта – Барселона 3:3

Голи: Аспас, 52, 90+6, Ноліто, 74 – Фаті, 5, Бускетс, 18, Депай, 34

Для Серхі Бархуана це був останній матч на чолі Барселони перед приходом Хаві. Легенда клубу очолить "синьо-гранатових" вже в понеділок, 8 листопада.

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Але виграти цей матч йому не вдалося. Хоча після першого тайму Барселона впевнено перегравала господарів поля. Вже на п'ятій хвилині забив Фаті. Згодом відзначилися Бускетс та Депай, а Жорді Альба записав до свого активу дві результативні передачі.

Але по перерві Барселона пропустила теж тричі. Скоротив відставання Яго Аспас. Він же забив і рятівний гол на 90+6 хвилині. Між його голами ще був влучний удар Ноліто.

Барселона не може виграти в чемпіонаті Іспанії чотири матчі поспіль. Команда тепер посідає дев'яте місце в турнірній таблиці. Сельта аж 14-а.