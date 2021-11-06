Минай – Маріуполь 0:2

Голи: Кащук, 45, 81

Незабитий пенальті: Гончар, 77 (Минай)

Вилучення: Ахмедзаде, 90+7 – Очеретько, 73

За 13 зіграних матчів в чемпіонаті, Минай та Маріуполь здобули по одній перемозі, тож перебували на дні турнірної таблиці. Але в очному протистоянні видали бойовий матч з чималою кількістю результативних помилок.

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В цьому матчі Минаю довелося обійтися без допомоги Селезньова. Хоча в другому таймі нападник міг би допомогти команді, коли треба було пробивати пенальті.

Проблеми з реалізацією моментів командою із Закарпаття продемонстрував епізод, коли на початку матчу Кулієв не зумів як слід зупинити м'яч після пасу Мякушко, опинившись перед воротами Турбаєвського.

Натомість Маріуполь раз по раз створював моменти біля воріт господарів поля. І в кінці першого тайму це дало результат. Після прострілу з флангу Кащук в дотик відправив м'яч у ворота. Після цього нападник одягнув на себе маску (не медичну), за що одразу був покараний жовтою карткою.

У другому таймі команди продовжили боротьбу на полі. Та все найцікавіше сталося в проміжку між 73-ю та 81-ю хвилиною, коли все матчі могло кардинально змінитися.

Спочатку Очеретько грубо зіграв проти суперника, отримавши пряму червону картку.

Після цього Минай отримав право на пенальті. Пробивати пішов Гончар, але Турбаєвський впевнено впіймав м'яч.

Після цього незгабний прийом м'яча у виконанні Матича призвів до того, що Кащук вийшов сам на сам на Пенькова та забив другий гол у матчі.

Такий перебіг подій на полі не надто сподобався вболівальникам, тож вони вибігли на поле та закидали його фаєрами. Гру довелося на деякий час зупинити.

Попри те, що Минай грав у більшості, Маріуполь був ближчим до того, щоб забити третій гол. Але від розгрому команду врятував Пеньков.

А вже на останній хвилині зустрічі Ахмедзаде був вилучений з поля. Він сфолив, за що отримав жовту картку. Але повівся вкрай зверхньо та зухвало щодо арбітерки зустрічі, за що одразу ж отримав другу жовту картку та вилучення.

Маріуполь перемагає та перериває свою серію поразок. Але й надалі залишається на останньому місці. Минай і далі не знає смаку перемог після того, як в першому турі переміг Олександрію.

Відеоогляд матчу Минай – Маріуполь