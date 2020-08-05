"Зоря" визначилася з тренером на наступний сезон: деталі про Скрипника, Бабича та "Дніпро-1"
Луганська "Зоря" зробила офіційну заяву про тренерський штаб команди, який працюватиме з футболістами на наступний сезон. Наставником команди й надалі залишиться Віктор Скрипник.
Віктор Скрипник та його тренерський штаб працюватимуть в "Зорі" ще як мінімум два сезони. В нього контракт до 2022 року. Про це в коментарі офіційному сайту клубу заявив генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов.
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За його словами, все решта про зміну тренерського штабу "Зорі" було лише чутками.
"Можу офіційно заявити, якщо до нашого чинного футболіста або тренера, який офіційно перебуває у нас на контракті, з'являється інтерес з боку іншого клубу, то нам завчасно повинно прийти офіційний лист з пропозицією від цього клубу. Після цього починаються переговори. Офіційного листа від "Дніпро-1" щодо переходу Віктора Скрипника не надходило. Все інше – чутки. Офіційно скажу, що "Зоря" не підписувала ніякого контракту з Олександром Бабичем і іншими тренерами. Це теж лише чутки", – заявив Станіслав Оганов.
Він також розповів, що клуб підписав контракт із півзахисником Денисом Янаковим. Мова йде про повноцінний контракт, який розрахований на чотири роки.
Щодо планів команди, то гравці тренуються у дворазовому режимі. Заплановані два спаринги – 11 серпня з "Дніпро-1", а 15 серпня – з "Маріуполем".
Чому Скрипник міг покинути "Зорю"
- У літній період не вщухали чутки, що Віктор Скрипник, попри доволі вдалий сезон, покине "Зорю". Серед причин називалася нестабільна фінансова ситуація в клубі (заборгованості сягали тримісячного терміну). Інтерес до Скрипника приписували "Дніпро-1".
- Згодом була інформація, що в контракті Скрипника прописана сума за дострокове розірвання угоди – 500 тисяч євро.
- Скрипника в "Зорі"мав би замінити Олександр Бабич. Тренер перед тим покинув "Маріуполь" – в нього закінчився термін дії контракту.