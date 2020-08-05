Луганська "Зоря" зробила офіційну заяву про тренерський штаб команди, який працюватиме з футболістами на наступний сезон. Наставником команди й надалі залишиться Віктор Скрипник.

Віктор Скрипник та його тренерський штаб працюватимуть в "Зорі" ще як мінімум два сезони. В нього контракт до 2022 року. Про це в коментарі офіційному сайту клубу заявив генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов.

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За його словами, все решта про зміну тренерського штабу "Зорі" було лише чутками.

"Можу офіційно заявити, якщо до нашого чинного футболіста або тренера, який офіційно перебуває у нас на контракті, з'являється інтерес з боку іншого клубу, то нам завчасно повинно прийти офіційний лист з пропозицією від цього клубу. Після цього починаються переговори. Офіційного листа від "Дніпро-1" щодо переходу Віктора Скрипника не надходило. Все інше – чутки. Офіційно скажу, що "Зоря" не підписувала ніякого контракту з Олександром Бабичем і іншими тренерами. Це теж лише чутки", – заявив Станіслав Оганов.

Він також розповів, що клуб підписав контракт із півзахисником Денисом Янаковим. Мова йде про повноцінний контракт, який розрахований на чотири роки.

Щодо планів команди, то гравці тренуються у дворазовому режимі. Заплановані два спаринги – 11 серпня з "Дніпро-1", а 15 серпня – з "Маріуполем".

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