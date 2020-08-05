У середу, 5 серпня, "Шахтар" приймав "Вольфсбург" у рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи. Поєдинок завершився розгромною перемогою "гірників" на останніх хвилинах матчу.

Шахтар – Вольфсбург 3:0

Гол: Мораєс, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Вилучення: Хочолава, 68 – Брукс, 70

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Перед матчем

Пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи в футбольний календар, тому єврокубковий сезон буде дограний у серпні. У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся майже п'ять місяців тому,"Шахтар" на виїзді обіграв "Вольфсбург" з рахунком 2:1.

Тепер же "гірникам" необхідно довести справу до кінця і оформити вихід в наступну стадію турніру. Після карантинної паузи команда Луїша Каштру впевнено дійшла до чемпіонського звання УПЛ, достроково завоювавши титул.

У Бундеслізі "Вольфсбург" зумів зачепитися за сьоме місце, яке дає право брати участь в кваліфікації наступної Ліги Європи. Втім, "вовки" ще мають шанси поборотися за титул переможця поточного турніру.

Обнадійливий початок

Команди розпочали зустріч без небезпечних моментів. А відсутність глядачів на трибунах створювала відчуття товариського матчу. На 11-й хвилині Маркос Антоніо пробив із середньої дистанції і м'яч пролетів над поперечиною.

До середини першого тайму "гірники" ледь не відкрили рахунок у матчі. Мораес отримав пас у штрафний на хід і пробивав вже у падінні. Але незначний рикошет – і м'яч прокотився повз ворота.

"Вольфсбург" за кілька хвилин дав відповідь: Віктор праворуч увійшов в штрафну "Шахтаря" і зробив гострий простріл. М'яч пролетів по воротарському, і нікого з футболістів "Вольфсбурга" не виявилося поблизу.

Найбільш небезпечний момент першого тайму трапився на 26-й хвилині. "Шахтар" провів атаку, Тайсон віддав на фланг на Марлоса. Удар у ближній кут – і стійка врятувала "Вольфсбург" від пропущеного голу.

Також свій момент мав і Микола Матвієнко. З забійної позиції українець першим дотиком бив у нижній кут воріт, але Кен Кастельс, феноменально зреагував на м'яч.

Шахтар – Вольфсбург відеоогляд першого тайму

Потужний "Шахтар" і путівка у чвертьфінал

Після перерви "Шахтар" пішов у атаку і створив декілька гострих моментів біля воріт "вовків".

Спершу Марлос по центру наблизився до штрафного "Вольфсбурга" і зробив передачу на хід Мораесу, удар якого встиг заблокувати Кастельс. А згодом після розрізної передачі Патріка Тайсон зліва увірвався в штрафну "Вольфсбурга" і трохи не влучив у дальній кут.

У середині другого тайму стався ключовий момент у матчі. На 68-й хвилині "Шахтар" залишився у меньшості: Хочолава порушив правила на Віторі до штрафної, але арбітр розцінив епізод як фол останньої надії. Брекало пробивав зі штрафного. І знову П'ятов зіграв вищє всяких похвал, відбивши небезпечний удар.

Втім, через 2 хвилини склади команд стали рівними, коли Брукс отримав другу жовту картку за грубу гру проти Мораеса.

Наприкінці матчу "Шахтар" все ж вирвав перемогу. Жуніор Мораес показав чудову техніку володіння м'ячем в штрафному і забив гол ударом в один дотик, точно в нижній правий кут воріт. 1:0.

Відео першого голу Мораеса

За дві хвилини "гірники" подвоїли перевагу завдяки голу Манора Соломона, який замкнув передачу від Коноплянки у нижній кут воріт, а Кен Кастельс отримав баранку.

Відео голу Соломона

Не встигли вболівальники відсвяткувати гол Соломона, як рахунок у матчі став розгромним. Той же Мораес обійшов захисників і вийшов один-на-один з кіпером. Він легко переграв воротаря обманним рухом і завдав точного удару – 3:0.

Відео другого голу Мораеса