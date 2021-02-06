Магучіх – найкраща у Європі, допінг росіянина приніс титул українцю: новини спорту 5 лютого

У п'ятницю, 5 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Українка Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи у січні 2021 року. Магучіх вперше у кар'єрі удостоїлася подібного визнання.

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Кого випередила Магучіх

На звання найкращої легкоатлетки були номіновані чотири спортсменки:

Ярослава Магучіх (Україна);

Фемке Бол (Нідерланди);

Дайна Ешер-Сміт (Велика Британія);

Кілі Годжкінсон (Велика Британія).

Українсець Дмитро Чумак став чемпіоном Європи

Український важкоатлет Дмитро Чумак отримав "золото" чемпіонату Європи, який відбувся у Спліті у 2017 році.

Переможець змагань росіянин Адам Малігов був дискваліфікований через допінг, тому нагорода перейшла до українського спортсмена.

Хто такий Дмитро Чумак?

30-річний український важкоатлет, який у 2015 році став бронзовим призером чемпіонату світу у багатоборстві та срібний у 2018 році. У 2016 році поїхав на Олімпіаду у Ріо, але нагород там не здобув. Дмитро – багаторазовий чемпіон та рекордсмен України.

УЄФА підготував новий формат Ліги чемпіонів

УЄФА вирішив реформувати найпрестижніший європейський клубний турнір Лігу чемпіонів. Новий формат Ліги чемпіонів може набути чинності вже у 2024 році. Він матиме вигляд "швейцарської моделі".

Що це передбачає

Ця модель передбачає відмову від традиційного групового етапу, де в кожній групі 4 команди борються за вихід у плей-офф.

УЄФА пропонує турнірну систему, при якій всі команди будуть в одній групі. "Швейцарська модель" передбачає, що в кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок.

У рамках реформи відбудеться збільшення кількості команд з 32 до 36. Ця реформи "зачепить" Лігу Європи, яку скоротять з 48 учасників до 32.

Клуби повинні будуть зіграти по 10 матчів (по 5 вдома і на виїзді). Хто зіграє у першому турі – визначить жеребкування.

Водночас УЄФА не відмовиться від плей-офф, однак цей раунд зазнає змін. До 1/8 фіналу вийдуть найкращі 8 команд. Клуби, що займуть місця з 9 до 24, зіграють між собою плей-офф та визначать ще 8 учасників 1/8 фіналу.