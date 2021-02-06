Магучіх – найкраща у Європі, допінг росіянина приніс титул українцю: новини спорту 5 лютого

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 5 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи у січні 2021 року. Магучіх вперше у кар'єрі удостоїлася подібного визнання.
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На звання найкращої легкоатлетки були номіновані чотири спортсменки:
Український важкоатлет Дмитро Чумак отримав "золото" чемпіонату Європи, який відбувся у Спліті у 2017 році.
Переможець змагань росіянин Адам Малігов був дискваліфікований через допінг, тому нагорода перейшла до українського спортсмена.
УЄФА вирішив реформувати найпрестижніший європейський клубний турнір Лігу чемпіонів. Новий формат Ліги чемпіонів може набути чинності вже у 2024 році. Він матиме вигляд "швейцарської моделі".
Ця модель передбачає відмову від традиційного групового етапу, де в кожній групі 4 команди борються за вихід у плей-офф.
УЄФА пропонує турнірну систему, при якій всі команди будуть в одній групі. "Швейцарська модель" передбачає, що в кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок.
У рамках реформи відбудеться збільшення кількості команд з 32 до 36. Ця реформи "зачепить" Лігу Європи, яку скоротять з 48 учасників до 32.
Клуби повинні будуть зіграти по 10 матчів (по 5 вдома і на виїзді). Хто зіграє у першому турі – визначить жеребкування.
Водночас УЄФА не відмовиться від плей-офф, однак цей раунд зазнає змін. До 1/8 фіналу вийдуть найкращі 8 команд. Клуби, що займуть місця з 9 до 24, зіграють між собою плей-офф та визначать ще 8 учасників 1/8 фіналу.