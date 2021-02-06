В пятницу, 5 февраля, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Украинка Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе 2021 года. Магучих впервые в карьере удостоилась подобного признания.

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Кого опередила Магучих

На звание лучшей легкоатлетки были номинированы четыре спортсменки:

Ярослава Магучих (Украина);

Фемке Бол (Нидерланды);

Дайна Эшер-Смит (Великобритания)

Киле Ходжкинсон (Великобритания).

Украинец Дмитрий Чумак стал чемпионом Европы

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак получил "золото" чемпионата Европы, который состоялся в Сплите в 2017 году.

Победитель соревнований россиянин Адам Малигов был дисквалифицирован из-за допинга, поэтому награда перешла к украинскому спортсмену.

Кто такой Дмитрий Чумак? 30-летний украинский тяжеловес, который в 2015 году стал бронзовым призером чемпионата мира в многоборье и серебряным в 2018 году. В 2016 году поехал на Олимпиаду в Рио, но наград там не снискал. Дмитрий – многократный чемпион и рекордсмен Украины.

УЕФА подготовил новый формат Лиги чемпионов

УЕФА решил реформировать самый престижный европейский клубный турнир Лиги чемпионов. Новый формат Лиги чемпионов может вступить в силу уже в 2024 году. Он будет иметь вид "швейцарской модели".

Что это предполагает

Эта модель предполагает отказ от традиционного группового этапа, где в каждой группе 4 команды борются за выход в плей-офф.

УЕФА предлагает турнирную систему, при которой все команды будут в одной группе. "Швейцарская модель" предполагает, что в каждом следующем туре встречаются противники с одинаковым или близким количеством очков.

В рамках реформы произойдет увеличение количества команд с 32 до 36. Эта реформа "зацепит" Лигу Европы, которую сократят с 48 участников до 32.

Клубы должны будут сыграть по 10 матчей (по 5 дома и на выезде). Кто сыграет в первом туре – пределит жеребьевка.

В то же время УЕФА не откажется от плей-офф, однако этот раунд изменится. В 1/8 финала выйдут лучшие 8 команд. Клубы, занявшие места с 9 до 24, сыграют между собой плей-офф и определят еще 8 участников 1/8 финала.