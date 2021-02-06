Магучих – лучшая в Европе, допинг россиянина принес титул украинцу: новости спорта 5 февраля
В пятницу, 5 февраля, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Украинка Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе 2021 года. Магучих впервые в карьере удостоилась подобного признания.
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Кого опередила Магучих
На звание лучшей легкоатлетки были номинированы четыре спортсменки:
- Ярослава Магучих (Украина);
- Фемке Бол (Нидерланды);
- Дайна Эшер-Смит (Великобритания)
- Киле Ходжкинсон (Великобритания).
Украинец Дмитрий Чумак стал чемпионом Европы
Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак получил "золото" чемпионата Европы, который состоялся в Сплите в 2017 году.
Победитель соревнований россиянин Адам Малигов был дисквалифицирован из-за допинга, поэтому награда перешла к украинскому спортсмену.
Кто такой Дмитрий Чумак?30-летний украинский тяжеловес, который в 2015 году стал бронзовым призером чемпионата мира в многоборье и серебряным в 2018 году. В 2016 году поехал на Олимпиаду в Рио, но наград там не снискал. Дмитрий – многократный чемпион и рекордсмен Украины.
УЕФА подготовил новый формат Лиги чемпионов
УЕФА решил реформировать самый престижный европейский клубный турнир Лиги чемпионов. Новый формат Лиги чемпионов может вступить в силу уже в 2024 году. Он будет иметь вид "швейцарской модели".
Что это предполагает
Эта модель предполагает отказ от традиционного группового этапа, где в каждой группе 4 команды борются за выход в плей-офф.
УЕФА предлагает турнирную систему, при которой все команды будут в одной группе. "Швейцарская модель" предполагает, что в каждом следующем туре встречаются противники с одинаковым или близким количеством очков.
В рамках реформы произойдет увеличение количества команд с 32 до 36. Эта реформа "зацепит" Лигу Европы, которую сократят с 48 участников до 32.
Клубы должны будут сыграть по 10 матчей (по 5 дома и на выезде). Кто сыграет в первом туре – пределит жеребьевка.
В то же время УЕФА не откажется от плей-офф, однако этот раунд изменится. В 1/8 финала выйдут лучшие 8 команд. Клубы, занявшие места с 9 до 24, сыграют между собой плей-офф и определят еще 8 участников 1/8 финала.
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