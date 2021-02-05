Український важкоатлет Дмитро Чумак отримав "золото" чемпіонату Європи, який відбувся у Спліті у 2017 році. Переможець змагань росіянин Адам Малігов був дискваліфікований через допінг, тому нагорода перейшла до українського спортсмена.

Джерело: фейсбук Федерація важкої атлетики України

У 2017 році Дмитро Чумак впевнено йшов до золотої нагороди на чемпіонаті Європи у Спліті (Хорватія). На шляху українського важкоатлета лише став російський спортсмен Адам Малігов, який забрав з-під носа українця "золото".

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"Золото" для українця

Росіянин був спійманий на допінгу. Його дискваліфікація діятиме з 19 жовтня 2019 року. Він буде поза спортом протягом чотирьох років.

Хто такий Дмитро Чумак? 30-річний український важкоатлет, який у 2015 році став бронзовим призером чемпіонату світу у багатоборстві та срібний у 2018 році. У 2016 році поїхав на Олімпіаду у Ріо, але нагород там не здобув. Дмитро – багаторазовий чемпіон та рекордсмен України.

У результаті Чумак став дворазовим чемпіоном Європи. Першу перемогу Дмитро здобув якраз у 2017 році, а вдруге підійнявся на п'єдестал, але вже на найвищу сходинку, у 2019 році у Батумі.

Тепер головна ціль Дмитра – Олімпійські ігри в Токіо, які відбудуться вже влітку 2021 року.