Магучіх – найкраща у Європі, допінг росіянина приніс титул українцю: новини спорту 5 лютого
У п'ятницю, 5 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело:24 канал
Українка Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи у січні 2021 року. Магучіх вперше у кар'єрі удостоїлася подібного визнання.
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Кого випередила Магучіх
На звання найкращої легкоатлетки були номіновані чотири спортсменки:
- Ярослава Магучіх (Україна);
- Фемке Бол (Нідерланди);
- Дайна Ешер-Сміт (Велика Британія);
- Кілі Годжкінсон (Велика Британія).
Українсець Дмитро Чумак став чемпіоном Європи
Український важкоатлет Дмитро Чумак отримав "золото" чемпіонату Європи, який відбувся у Спліті у 2017 році.
Переможець змагань росіянин Адам Малігов був дискваліфікований через допінг, тому нагорода перейшла до українського спортсмена.
Хто такий Дмитро Чумак?
30-річний український важкоатлет, який у 2015 році став бронзовим призером чемпіонату світу у багатоборстві та срібний у 2018 році. У 2016 році поїхав на Олімпіаду у Ріо, але нагород там не здобув. Дмитро – багаторазовий чемпіон та рекордсмен України.
УЄФА підготував новий формат Ліги чемпіонів
УЄФА вирішив реформувати найпрестижніший європейський клубний турнір Лігу чемпіонів. Новий формат Ліги чемпіонів може набути чинності вже у 2024 році. Він матиме вигляд "швейцарської моделі".
Що це передбачає
Ця модель передбачає відмову від традиційного групового етапу, де в кожній групі 4 команди борються за вихід у плей-офф.
УЄФА пропонує турнірну систему, при якій всі команди будуть в одній групі. "Швейцарська модель" передбачає, що в кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок.
У рамках реформи відбудеться збільшення кількості команд з 32 до 36. Ця реформи "зачепить" Лігу Європи, яку скоротять з 48 учасників до 32.
Клуби повинні будуть зіграти по 10 матчів (по 5 вдома і на виїзді). Хто зіграє у першому турі – визначить жеребкування.
Водночас УЄФА не відмовиться від плей-офф, однак цей раунд зазнає змін. До 1/8 фіналу вийдуть найкращі 8 команд. Клуби, що займуть місця з 9 до 24, зіграють між собою плей-офф та визначать ще 8 учасників 1/8 фіналу.
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