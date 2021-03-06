Поразка Богачука, перенесений матч Минай – Динамо: новини спорту 5 березня

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 5 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Український боксер Сергій Богачук 5 березня програв бій за титул чемпіона WBC Continental Americas у другій напівсередній вазі проти Брендона Адамса.
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Поєдинок розпочався очікувано для Богачука, у якого проблеми в захисті. Сергій часто пропускав зустрічні удари, але завжди намагався повертати супернику.
Починаючи з третього раунду Богачук став нарощувати свою перевагу. До того ж американця позбавили одного очка через удар нижче пояса.
Раунд за раундом українець забирав у свою скарбничку, поки у восьмому не пропустив зустрічний бічний. Сергій поплив і відразу ж був добитий. Фінальним ударом став лівий аперкот, після якого боксер з Вінниці впав на ринг – нокаут.
У 17-у турі київське Динамо мало зіграти проти Минаю в Ужгороді. Але матч перенесли до Києва.
Гра відбудеться як і було заплановано, у неділю, 7 березня. Початок матчу о 14:00. Зіграють команди на НСК "Олімпійський". Причиною перенесення матчу назвали "погіршення епідеміологічної ситуації на Закарпатті".
У рамках 8 етапу Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто 5 березня відбулася чоловіча естафета. Переконливу перемогу здобула збірна Німеччини.
1. Німеччина
2. Росія
3. Норвегія
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9. Україна
5 березня відбулися два матчі протистояння Кубку Девіса Україна – Ізраїль. Ілля Марченко здобув перемогу над Даніелем Цукерманом, а Сергій Стаховський поступився Едану Лешему.У суботу, 6 березня буде зіграно ще три матчі протистояння.