"Динамо" на класі розгромило "Минай": відео
26 вересня "Минай" у четвертому турі УПЛ помірявся силами з "Динамо". Команда Луческу впевнено розібралась із суперником.
Минай – Динамо 0:4
Голи: Матіч, 69 (авт.) – Андрієвський, 36, Циганков, 41, Вербіч, 59
Вилучення: Павліш, 14 (Минай)
Нереалізований пенальті: Вербіч, 15 (Динамо)
Матч відбувся у Києві на НСК "Олімпійський", хоча господарем матчу була команда із сонячного Закарпаття. Поєдинок був перенесений у столицю для того, щоб зменшити перельоти киян. Які лише 23 вересня грали у Бельгії проти "Гента", а вже сьогодні, 26 вересня, на них чекав поєдинок проти "Минаю", інформує 24 канал.
До теми: Минай – Динамо: де дивитися матч УПЛ
Повна перевага киян
Матч розпочався із хвилини мовчання через катастрофу військового літака АН-26 поблизу міста Чугуїв Харківської області.
Обидві команди активно розпочали поєдинок. "Динамо" вважалась фаворитом зустрічі, але футболісти "Минаю" не відсиджувались в обороні.
На 10-й хвилині перший небезпечний момент створило "Динамо". Супряга отримав м'яч на межі штрафного майданчика, побачивши Циганкова, віддав на того передачу, а Віктору потрібно було лише влучно пробити у ворота. Але капітан киян схибив із вигідної позиції.
Хороша розрізна передача з глибини пройшла на Супрягу, де у штрафному майданчику невдало позиційно зіграв Павліш та сфолив – пенальті на користь "Динамо" та пряма червона картка для гравця "Минаю". Тепер команді Кобіна прийдеться майже весь поєдинок грати у десятьох.
До 11-метрової позначки підійшов Вербіч та завдав сильного удару – голкіпер Попович виявився сильнішим у цьому вольовому протистоянні та не дав змінитись рахунку на табло.
Кияни намагались реалізувати більшість на футбольному полі, однак "Минай" діяв дуже дисципліновано в обороні. Кензьора віддав точну передачу з флангу прямо на голову Супряги – м'яч після удару Владислава полетів у декількох метрах від воріт.
На 36-й хвилині "Динамо" таки реалізувало більшість. М'яч після філігранної передачі п'ятою від Супряги прилетів прямо у ноги Андрієвського, який у елегантному стилі відправив м'яч у ворота Поповича – 0:1.
Наприкінці першого тайму команда Луческу подвоїла рахунок. Вербіч з лінії штрафного майданчика влучив у стійку, але на добиванні найспритнішим був Циганков, якому залишалось відправити м'яч у пусті ворота – 0:2.