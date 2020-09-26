26 вересня "Минай" у четвертому турі УПЛ помірявся силами з "Динамо". Команда Луческу впевнено розібралась із суперником.

Минай – Динамо 0:4

Голи: Матіч, 69 (авт.) – Андрієвський, 36, Циганков, 41, Вербіч, 59

Вилучення: Павліш, 14 (Минай)

Нереалізований пенальті: Вербіч, 15 (Динамо)

Матч відбувся у Києві на НСК "Олімпійський", хоча господарем матчу була команда із сонячного Закарпаття. Поєдинок був перенесений у столицю для того, щоб зменшити перельоти киян. Які лише 23 вересня грали у Бельгії проти "Гента", а вже сьогодні, 26 вересня, на них чекав поєдинок проти "Минаю", інформує 24 канал.

До теми: Минай – Динамо: де дивитися матч УПЛ

Повна перевага киян

Матч розпочався із хвилини мовчання через катастрофу військового літака АН-26 поблизу міста Чугуїв Харківської області.

Динамівці вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи



Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака Ан-26 на Харківщині – Україна втратила 26 своїх достойних синів.



Вічна пам'ять! pic.twitter.com/CL33xOXiRw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 26, 2020

Обидві команди активно розпочали поєдинок. "Динамо" вважалась фаворитом зустрічі, але футболісти "Минаю" не відсиджувались в обороні.

На 10-й хвилині перший небезпечний момент створило "Динамо". Супряга отримав м'яч на межі штрафного майданчика, побачивши Циганкова, віддав на того передачу, а Віктору потрібно було лише влучно пробити у ворота. Але капітан киян схибив із вигідної позиції.

Хороша розрізна передача з глибини пройшла на Супрягу, де у штрафному майданчику невдало позиційно зіграв Павліш та сфолив – пенальті на користь "Динамо" та пряма червона картка для гравця "Минаю". Тепер команді Кобіна прийдеться майже весь поєдинок грати у десятьох.

До 11-метрової позначки підійшов Вербіч та завдав сильного удару – голкіпер Попович виявився сильнішим у цьому вольовому протистоянні та не дав змінитись рахунку на табло.

Кияни намагались реалізувати більшість на футбольному полі, однак "Минай" діяв дуже дисципліновано в обороні. Кензьора віддав точну передачу з флангу прямо на голову Супряги – м'яч після удару Владислава полетів у декількох метрах від воріт.

На 36-й хвилині "Динамо" таки реалізувало більшість. М'яч після філігранної передачі п'ятою від Супряги прилетів прямо у ноги Андрієвського, який у елегантному стилі відправив м'яч у ворота Поповича – 0:1.

Наприкінці першого тайму команда Луческу подвоїла рахунок. Вербіч з лінії штрафного майданчика влучив у стійку, але на добиванні найспритнішим був Циганков, якому залишалось відправити м'яч у пусті ворота – 0:2.

За сценарієм першого тайму

У дебюті другого тайму "Динамо" мало чудову нагоду довести рахунок до розгромного, але Шапаренко схибив із воротарського майданчика суперника.

На 59-й хвилині "Динамо" ще збільшило рахунок. Шапаренко побачив у штрафному майданчику вільного Вербіча, який красиво перекинув голкіпера "Минаю" – 0:3.

За 21-ну хвилину до кінця основного часу матчу чудову атаку створило "Динамо". Кияни швидко довели м'яч до штрафного майданчика суперника, де Миколенко з флангу прострілив на партнерів по команді – м'яч від ноги захисника "Минаю" Матіча попрямував у власні ворота. Рахунок став просто непристойним – 0:4. На 83-й хвилині доволі небезпечно пробивав гравець "Минаю" – Бущан зреагував на підступний удар. Команда Кобіна дещо активізувалась наприкінці матчу, але до чогось справді небезпечного так і не дійшло.