У 17-у турі київське Динамо мало зіграти проти Минаю в Ужгороді. Але матч перенесли до Києва.

Дирекція УПЛ погодила перенесення матчу Динамо – Минай до Києва. Гра відбудеться як і було заплановано, у неділю, 7 березня. Початок матчу о 14:00. Зіграють команди на НСК "Олімпійський". Причиною перенесення матчу назвали "погіршення епідеміологічної ситуації на Закарпатті".

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Варто додати, що хоч для Динамо цей матч мав бути домашнім, гра мала відбутися в Ужгороді. Все через те, що в першому колі Минай свій домашній матч провів проти Динамо в Києві. Зробили це на прохання київської сторони. В той час Динамо грало матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч з Минаєм випав між іграми проти бельгійського Гента на виїзді. І щоб краще підготуватися до домашнього матчу, Динамо попросило, щоб гру перенесли до Києва. У Минаї пішли на зустріч цьому проханню, за умови, що матч 17-у туру відбудеться в Ужгороді.