Американська команда Haas у четвер, 4 березня, показала перші фотографії боліду на сезон-2021.

До теми Пілоту Формули-1 Мазепіну заборонили використовувати гімн та прапор Росії

На передньому антикрилі і кузові боліду використана символіка, яка нагадує прапор Росії – білий, синій та червоний кольори.

З 2021 року офіційна назва американської команди Формули-1 – Uralkali Haas F1 Team. "Уралкалій" – російська компанія, яка є найбільшим виробником у світі калійних добрив.

У рамках угоди "Уралкалій" та Haas пілотом команди став росіянин Микита Мазепін. Він є сином топ-менеджера "Уралкалій". Другим пілотом команди є син легендарного Міхаеля Шумахера – Мік.