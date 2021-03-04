Команда Формули-1 представила болід з російською символікою попри заборону: фото
Команда Формули-1 Haas представила новий болід на сезон-2021. Ліврея боліду Haas виконана із символікою, яка дуже нагадує російський прапор.
Джерело:твітер Haas
Болід у символіці Росії
Американська команда Haas у четвер, 4 березня, показала перші фотографії боліду на сезон-2021.
До теми Пілоту Формули-1 Мазепіну заборонили використовувати гімн та прапор Росії
На передньому антикрилі і кузові боліду використана символіка, яка нагадує прапор Росії – білий, синій та червоний кольори.
Російська символіка заборонена у Формулі-1
- Російська символіка, зокрема гімн та прапор, заборонені на 2 роки через допінг-скандал довкола Росії.
- Як відомо, у грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях.
- Все тому, що незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.
- Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.
- Таким чином, прапор Росії та гімн заборонено використовувати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.
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