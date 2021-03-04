Українська тенісистка Еліна Світоліна 4 березня покинула турнірі WTA у Досі (Катар). В 1/4 фіналу Світоліна поступилася колишній першій ракетці світу Вікторії Азаренко з Білорусі.

Еліна Світоліна – Вікторія Азаренка 0:2 (2:6, 4:6)

До теми Світоліна розгромила японку на шляху до чвертьфіналу турніру WTA у Досі: відео

Тенісисти не надто впевнено розпочали поєдинок, програвши свої подачі. У третьому геймі білоруска зробила ще один брейк та повела в рахунку 1:3.

Далі 31-річна білоруска ще раз перемогла на подачі Світоліної та довели сет до перемоги 6:2.

У другій партії тенісистки продовжили нестабільно грати на своїй подачі. Вікторія оформила три брейки проти двох у 25-річної Світоліної.

За рахунку 5:3 білоруска отримала перший матч-бол на подачі Еліни, проте українка відігралася та скоротила рахунок. За рахунку 5:4 Азаренко оформила 4 брейк та виграла поєдинок.

Поєдинок тривав 1 годину та 20 хвилин.

Призовий фонд турніру у Досі складає 565,530 доларів.