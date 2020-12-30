У січні 2021 року продовжить Кубок світу з біатлону сезону-2020/2021. Тренерський штаб збірних України з біатлону визначився зі списком спортсменів на січневі етапи Кубка світу.

Як повідомляє XSPORT, чоловічу команду поповнять Артем Тищенко та Тарас Лесюк. До теми Кубок світу з біатлону: Бьо та Олсбю – лідери загального заліку, прогрес України у Кубку націй Склад чоловічої збірної України Дмитро Підручний

Артем Прима;

Антон Дудченко;

Богдан Цимбал;

Руслан Ткаленко;

Артем Тищенко;

Тарас Лесюк. Жіноча збірна залишилася у попередньому складі: Дар'я Блашко;

Юлія Джима;

Олена Підгрушна;

Валентина Семеренко;

Віта Семеренко;

Катерина Бех;

Анастасія Меркушина. Повідомляється, що після перших стартів в Оберхофі по одному спортсмену з чоловічої та жіночої команд відправляться на Кубок IBU.

Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал