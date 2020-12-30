Склад збірної України з біатлону на січневі етапи Кубка світу
У січні 2021 року продовжить Кубок світу з біатлону сезону-2020/2021. Тренерський штаб збірних України з біатлону визначився зі списком спортсменів на січневі етапи Кубка світу.
Як повідомляє XSPORT, чоловічу команду поповнять Артем Тищенко та Тарас Лесюк.
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Склад чоловічої збірної України
- Дмитро Підручний
- Артем Прима;
- Антон Дудченко;
- Богдан Цимбал;
- Руслан Ткаленко;
- Артем Тищенко;
- Тарас Лесюк.
Жіноча збірна залишилася у попередньому складі:
- Дар'я Блашко;
- Юлія Джима;
- Олена Підгрушна;
- Валентина Семеренко;
- Віта Семеренко;
- Катерина Бех;
- Анастасія Меркушина.
Повідомляється, що після перших стартів в Оберхофі по одному спортсмену з чоловічої та жіночої команд відправляться на Кубок IBU.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
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