Цей 2020-й рік видався доволі складним для збірної України та футбольних подій в цілому. Але підопічні Андрія Шевченка не втрачають мотивацію та записали новорічне привітання для всіх прихильників футболу.

Команда на чолі з Андрієм Шевченком не втрачає мотивацію та сподівається, що наступний 2021-й буде кращим за цей рік. Футболісти разом з асистентом головного наставника Андреа Малдерою записали відеопривітання, у якому побажали всіх українцям міцного здоров'я, багато приводів для радості та посмішок. Ролик виклала УАФ.

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Також футболісти не забули побажати повних стадіонів та палкої підтримки.

Хто взяв участь у зйомці?

Андрій Пятов

Руслан Маліновський

Олександр Зінченко

Роман Яремчук

Андрій Лунін

Едуард Соболь

Віктор Циганков

Тарас Степаненко

Сергій Кривцов

Андреа Малдера

Завершував звернення захисник Шахтаря Кривцов. Гравець оригінально згадав і про чемпіонат Європи-2020: "Успіхів збірній у 2021 році, а особливо на Євро-2020".

Привітання збірної України з футболу дивіться відео