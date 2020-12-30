Збірна України з футболу записала новорічне привітання: відео
Цей 2020-й рік видався доволі складним для збірної України та футбольних подій в цілому. Але підопічні Андрія Шевченка не втрачають мотивацію та записали новорічне привітання для всіх прихильників футболу.
Команда на чолі з Андрієм Шевченком не втрачає мотивацію та сподівається, що наступний 2021-й буде кращим за цей рік. Футболісти разом з асистентом головного наставника Андреа Малдерою записали відеопривітання, у якому побажали всіх українцям міцного здоров'я, багато приводів для радості та посмішок. Ролик виклала УАФ.
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Також футболісти не забули побажати повних стадіонів та палкої підтримки.
Хто взяв участь у зйомці?
- Андрій Пятов
- Руслан Маліновський
- Олександр Зінченко
- Роман Яремчук
- Андрій Лунін
- Едуард Соболь
- Віктор Циганков
- Тарас Степаненко
- Сергій Кривцов
- Андреа Малдера
Завершував звернення захисник Шахтаря Кривцов. Гравець оригінально згадав і про чемпіонат Європи-2020: "Успіхів збірній у 2021 році, а особливо на Євро-2020".
Привітання збірної України з футболу дивіться відео
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