Група 1+1 media продовжила угоду із київським Динамо на трансляцію домашніх матчів у чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Запуск клубного каналу Динамо до кінця сезону не вплине на трансляцію домашніх матчів столичної команди у чемпіонаті України на телеканалі "2+2".

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Також 1+1 media підтримуватиме офіційний телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", надаючи частину контенту, переважно архівні матеріали та записи трансляцій, на які має виключні права як постійний офіційний партнер клубу.

Також в цьому сезоні "плюси" транслюють домашні матчі Зорі і Дніпра-1.

До слова. Динамо запускає свій канал. Тестове мовлення планує розпочати на початку 2021 року.