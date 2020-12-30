Стало відомо, який канал буде показувати домашні матчі Динамо у 2021 році
Група 1+1 media продовжила угоду із київським Динамо на трансляцію домашніх матчів у чемпіонаті України.
Про це повідомляє пресслужба телеканалу.
Запуск клубного каналу Динамо до кінця сезону не вплине на трансляцію домашніх матчів столичної команди у чемпіонаті України на телеканалі "2+2".
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Також 1+1 media підтримуватиме офіційний телеканал ФК Динамо – "FC Dinamo Kyiv TV", надаючи частину контенту, переважно архівні матеріали та записи трансляцій, на які має виключні права як постійний офіційний партнер клубу.
Також в цьому сезоні "плюси" транслюють домашні матчі Зорі і Дніпра-1.
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