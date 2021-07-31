Україна знову без медалі Олімпіади, Саладуха завершила кар'єру: топ-новини спорту 30 липня

У п'ятницю, 30 липня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті від Спорт24.

Україна втретє без медалей: результати Олімпійських ігор-2020 30 липня

На літніх Олімпійських іграх у Токіо 30 липня відбувся 7 змагальний день. У п'ятницю був розіграний 21 комплект медалей. На жаль, українські спортсмени втретє на Олімпіаді не змогли поповнити нашу медальну скарбничку.

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Найбільш близьким до медалі був дзюдоїст Яків Хаммо. У ваговій категорії понад 100 кілограмів Хаммо програв японцю Хісайоші Харасаві в 1/4 фіналу.

Після цього Хаммо продовжив боротьбу за бронзу. Спершу Яків здолав Бекмурода Олтибоєва з Узбекистану. Та в сутичці за бронзу українець програв Тамерлану Башиєву.

У фінал Олімпіади з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем пройшли Михайло Романчук та Сергій Фролов. Романчук виявився найкращим у півфіналі.

Ольга Саладуха завершила кар'єру після провалу на Олімпіаді

38-річна українська легкоатлетка і народний депутат Ольга Саладуха прокоментувала свій невдалий виступ на Олімпійських іграх в Токіо і оголосила про завершення кар'єри.

Ольга Саладуха стрибнула на 13.91 метра – цього результату виявилося недостатньо для подолання кваліфікації. Саладуха наголосила, що цей старт є, скоріш за все, останнім для неї і вона не буде далі змагатися.

Шахтар у напруженому матчі розгромив на виїзді Львів: відео

Ігри-2020 в Токіо стали для Саладухи четвертими у кар'єрі: вона змагалася в Пекіні-2008 (сьоме місце), Лондоні-2012 ("бронза"), Ріо-2016 (не пройшла кваліфікацію) і тепер Токіо-2020. Як і п'ять років тому, Ольга не змогла пройти до фіналу.

У п'ятницю, 30 липня, Львів на власному полі зіграв проти Шахтаря матч чемпіонату. "Гірники" здобули перемогу завдяки голам у другому таймі – 0:3.

Голи: Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5

Шахтар тепер буде готуватися до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів. У вівторок, 3 серпня, донеччани на виїзді зіграють проти бельгійського Генка.

Усик міг завершити кар'єру після Олімпіади

Олімпійський чемпіон 2012 року Олександр Усик зізнався, що міг завершити кар'єру боксера. Усик міг піти з боксу після невдачі на Олімпіаді-2008 у Пекіні.

На Олімпійських іграх у 2008 році Усик поступився італійцю Клементо Руссо в 1/4 фіналу. Згодом Усик двічі помститься Руссо – у фіналі Олімпіади-2012 та в лізі любительського боксу WSB.

Поразка від Руссо у 2008 році настільки засмутила українського чемпіона, що той на деякий час навіть призупинив боксерську кар'єру. "Після пекінської Олімпіади 2008 року хотів піти з боксу. На деякий час навіть з нього пішов", – сказав Усик.

За словами Усика, все змінив його покійний батько Олександр. Він закликав боксера не здаватися і виграти "золото" на Іграх у Лондоні.