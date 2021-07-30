У суботу Україна претендуватиме на одну медаль і знову "бронзову". Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна боротиметься за бронзову нагороду. Для України це може бути перша медаль з тенісу на Олімпійських іграх.

До теми Україна вдруге без медалей: результати Олімпійських ігор-2020 у Токіо за 30 липня

Розклад виступів українців на Олімпіаді – 31 липня

Стрибки на батуті: чоловіки (кваліфікація) – Микола Протасов (початок о 05:00);

легка атлетика: біг (жінки, 400 метрів, кваліфікація) – Вікторія Ткачук, Анна Рижикова, Марія Миколенко (початок о 03:00);

легка атлетика: метання диска (жінки, кваліфікація) – Наталія Семенова (початок о 03:30);

плавання: 50 м вільним стилем (чоловіки, 1/2 фіналу) – Владислав Бухов (початок о 05:16);

легка атлетика: стрибки у довжину (чоловіки, кваліфікація) – Владислав Мазур (початок о 13:10);

теніс: одиночний розряд (жінки, матч за "бронзу") – Єлена Рибакіна – Еліна Світоліна – (початок о 10:30).

Україна здобула 4 бронзові медалі на Олімпійських іграх-2020. Наша збірна повторила результат Ігор-2016 у Ріо, де також мала в активі 4 "бронзи". Наразі Україна не здобувала "золото" і "срібло".