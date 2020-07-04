У п'ятницю, 3 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Карпати" запропонували клубам гроші за перемогу над "Рухом"

Керівництво "Карпат" готове фінансово стимулювати суперників "Руху". В той час, як "зелено-білі" заявляють про брак коштів у своєму клубі, новий співвласник клубу Олег Смалійчук особисто готовий заплатити півмільйона гривень за перемогу над "жовто-чорними", пише 24 канал.

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Зокрема, президент команди Григорій Козловський заявив, що "леви" в особі президента Олега Смалійчука пропонують клубам Першої ліги по 500 тисяч гривень за перемогу над "Рухом".

На відео звучать голоси, схожі на спортивного директора "Миная" Михайла Кополовця та виконавчого директора "Карпат" Ростислава Ящишина, а також чоловіка, який вдав із себе представника запорізького "Металурга".

Що сталося у "Карпатах"?

У клубі повідомили, що не мають фінансів. За інформацією ЗМІ, "Карпати" мають 5 мільйонів доларів боргів. Також проблемою є володіння часткою акції клубу олігархом Ігорем Коломойським. "Карпатам" начебто немає сенсу витрачати кошти на догравання чемпіонату, якщо їх не допустять до наступного сезону.

Помер Абдулманап Нурмагомедов, батько ММА-бійця Хабіба

Раптово помер Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер зіркового бійця змішаних єдиноборств (MMA) Хабіба Нумагомедова. Абдулманап Нурмагомедов помер у віці 57 років.

До теми: Навчався у Полтаві і виховав непереможного Хабіба: біографія Абдулманапа Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов помер від складного виду крововиливу у мозок, а також сепсису. Відомий тренер лежав у лікарні із двосторонньою полісегментарною пневмонією. Крім цієї хвороби у батька Хабіба також були захворювання серця та судин.

Що відомо про стан батька Хабіба

Тренера госпіталізували у Москві ще 5-го квітня. На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту.

Повідомлялося, що в нього підтвердили COVID-19. Згодом з'явилася інформація, що він вилікувався від коронавірусу.

Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів, що в Абдулманапа вражено 75% легень.

За його інформацією, Нурмагомедова ввели в кому, і самі лікарі його вивели з неї. Згодом тренер знову впав у кому.

Російські ЗМІ повідомляли, що Нурмагомедову успішно провели операцію на серці.

"Баварія" та "Манчестер Сіті" здійснили гучний трансфер

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Німеччини Лерой Сане став гравцем мюнхенської "Баварії". У п'ятницю, 3-го липня, про трансфер офіційно оголосила "Баварія".

Як повідомляє офіційний сайт "Баварії", контракт підписано до 30 червня 2025 року. З наступного тижня Сане почне готуватися разом з командою до нового сезону.

Коли "Шахтар" зіграє у Лізі чемпіонів сезону 2020/21

УЄФА офіційно опублікував календар матчів Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Коли "Шахтар" розпочне груповий етап та дата фіналу Ліги чемпіонів – читайте у матеріалі Спорт 24.

Що змінилося

Кваліфікація, яка повинна була початися 23 червня, стартує 8 серпня, а груповий етап – 20 жовтня.

Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня в Афінах (Греція). Плей-офф турніру пройде за звичним графіком.

Донецький "Шахтар" гарантував собі участь у груповому етапі, адже став чемпіоном України.

Всі протистояння у кваліфікації будуть складатися з одного матчу, крім раунду плей-офф, де суперники традиційно зіграють вдома і на виїзді.