Керівництво "Карпат" готове фінансово стимулювати суперників "Руху". В той час, як "зелені-білі" заявляють про брак коштів у своєму клубі, новий співвласник клубу Олег Смалійчук особисто готовий заплатити півмільйона гривень за перемогу над "жовто-чорними".

Львівський "Рух" на своєму офіційному сайті опублікував відео, в якому звинувачує керівництво футбольного клубу "Карпати" у змові проти себе.

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Зокрема, президент команди Григорій Козловський у ролику заявив, що "леви" в особі президента Олега Смалійчука пропонують клубам Першої ліги по 500 тисяч гривень за перемогу над "Рухом".

На відео звучать голоси, схожі на спортивного директора "Миная" Михайла Кополовця та виконавчого директора "Карпат" Ростислава Ящишина, а також чоловіка, який вдав із себе представника запорізького "Металурга".

Реакція "Карпат"

Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин відмовився коментувати скандальну ситуацію.

"Я не буду розмовляти по телефону з незнайомими мені людьми. Тільки з тими, кого знаю особисто", – сказав Ящишин в інтерв'ю Tribuna.com.

Що сталося у "Карпатах"?

У клубі повідомили, що не мають фінансів. За інформацією ЗМІ, "Карпати" мають 5 мільйонів доларів боргів. Також проблемою є володіння часткою акції клубу олігархом Ігорем Коломойським. "Карпатам" начебто немає сенсу витрачати кошти на догравання чемпіонату, якщо їх не допустять до наступного сезону.

"Карпати" вилетять з УПЛ

В Українській асоціації футболу повідомили, що їм потрібно дочекатися фактичної неявки команди на матч, а також отримати документи від УПЛ. Про це інформують канали "Футбол 1,2,3".

"Зараз нам відомо, що "Карпати" не з'явилися на матч 1-го липня. Тепер прийшов лист в УПЛ, що вони не приїдуть на матч 4-го липня. Але ми чекаємо факту неявки. А в четвер буде засідання Контрольно-дисциплінарного комітету, де і приймуть рішення", – сказав Ігор Грищенко, відповідальний секретар КДК УАФ.

Таким чином, фактично рішення по "Карпатах" буде прийнято 9-го липня.

Команда в новому сезоні може продовжити виступи у Першій лізі, якщо пройде атестацію.