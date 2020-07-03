Раптово помер Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер зіркового бійця змішаних єдиноборств (MMA) Хабіба Нумагомедова. Абдулманап Нурмагомедов помер у віці 57 років.

Про це в телеграмі повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров. Абдулманап Нурмагомедов хворів на COVID-19.

Читайте також: 20 родичів у реанімації: Хабіб вперше розповів про трагедію в сім'ї через коронавірус

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова підтверджує видання Sports.ru.

Скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец Хабиба.



Сил российскому бойцу. pic.twitter.com/vm74P5LraR — Sports.ru (@sportsru) July 3, 2020

Хабіб Нурмагомедов поки не коментував цю інформацію.

Важка хвороба

Абдулманап Нурмагомедов помер від складного виду крововиливу у мозок, а також сепсису.

Дізнайтесь більше: Сепсис: що таке зараження крові, симптоми і профілактика

Відомий тренер лежав у лікарні із двосторонньою полісегментарною пневмонією. Крім цієї хвороби у батька Хабіба також були захворювання серця та судин.

Двостороння полісегментарна пневмонія – це захворювання, при якому легеневі тканини запалюються, і їх функціонування порушується. Найчастіше пневмонія має інфекційний характер, і її основними збудниками є бактерії. При двобічній пневмонії запальний процес поширюється відразу на дві легені.

Що таке сепсис? Це небезпечна дисфункція внутрішніх органів, спричинена порушенням регуляції відповіді організму на інфекцію. Найбільш частою причиною сепсису є гострі гнійні захворювання м’яких тканин.

Що відомо про стан батька Хабіба