Помер Абдулманап Нурмагомедов, батько ММА-бійця Хабіба
Раптово помер Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер зіркового бійця змішаних єдиноборств (MMA) Хабіба Нумагомедова. Абдулманап Нурмагомедов помер у віці 57 років.
Про це в телеграмі повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров. Абдулманап Нурмагомедов хворів на COVID-19.
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Смерть Абдулманапа Нурмагомедова підтверджує видання Sports.ru.
Хабіб Нурмагомедов поки не коментував цю інформацію.
Важка хвороба
Абдулманап Нурмагомедов помер від складного виду крововиливу у мозок, а також сепсису.
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Відомий тренер лежав у лікарні із двосторонньою полісегментарною пневмонією. Крім цієї хвороби у батька Хабіба також були захворювання серця та судин.
Двостороння полісегментарна пневмонія – це захворювання, при якому легеневі тканини запалюються, і їх функціонування порушується. Найчастіше пневмонія має інфекційний характер, і її основними збудниками є бактерії. При двобічній пневмонії запальний процес поширюється відразу на дві легені.
Що таке сепсис?Це небезпечна дисфункція внутрішніх органів, спричинена порушенням регуляції відповіді організму на інфекцію. Найбільш частою причиною сепсису є гострі гнійні захворювання м’яких тканин.
Що відомо про стан батька Хабіба
- Тренера госпіталізували у Москві ще 5-го квітня. На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту.
- Повідомлялося, що в нього підтвердили COVID-19. Згодом з'явилася інформація, що він вилікувався від коронавірусу.
- Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів, що в Абдулманапа вражено 75% легень.
- За його інформацією, Нурмагомедова ввели в кому, і самі лікарі його вивели з неї. Згодом тренер знову впав у кому.
- Російські ЗМІ повідомляли, що Нурмагомедову успішно провели операцію на серці.